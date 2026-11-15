Mercato Juventus, idea Balde per la fascia: sondaggio con il Barcellona

Fascia sinistra Juventus, spunta Alejandro Balde dal Barcellona: tutte le piste seguite per accontentare Spalletti

La Juventus guarda in casa Barcellona per rinforzare le corsie esterne in vista della sessione invernale di calciomercato. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, la dirigenza bianconera ha già avviato i primi sondaggi esplorativi con l’entourage di Alejandro Balde assistito dal potente agente portoghese Jorge Mendes.

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Il poco spazio con Flick e l’apertura al prestito

Il giovane laterale sta trovando pochissimo spazio nelle rotazioni di Hansi Flick avendo collezionato finora soltanto 5 presenze complessive e superando i 45 minuti in campo esclusivamente nella recente sfida di Liga contro il Real Madrid. Lo stesso allenatore aveva fotografato senza filtri il momento complicato del giocatore: “Non ha la fiducia necessaria nel suo gioco, in questo momento”.

Parole che alimentano gli scenari d’addio. Con un contratto in scadenza nel giugno 2028 e senza segnali di rinnovo, il Barcellona potrebbe rivedere i propri piani: la valutazione del cartellino si aggirava fino a poche settimane fa intorno ai 40 milioni di euro, ma l’attuale flessione di rendimento e la difficoltà nel trovare acquirenti pronti a investire questa cifra a gennaio potrebbero spingere i catalani ad aprire al prestito secco. Sulle tracce dello spagnolo, accostato in passato anche al Milan, ci sono pure il Monaco e il Paris Saint-Germain, club non del tutto convinto da Lucas Digne, esperto laterale mancino francese.

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Le alternative bianconere tra gennaio e giugno

Per la Juventus, Balde rappresenta un’opportunità low cost ideale per tamponare l’emergenza immediata, rimandando all’estate l’investimento pesante per la fascia sinistra. Per giugno restano infatti caldi i nomi di David Raum, terzino tedesco del Lipsia in scadenza di contratto, e di Juan Miranda, duttile esterno spagnolo del Bologna molto apprezzato da Luciano Spalletti, carismatico allenatore toscano noto per la cura tattica e la valorizzazione degli esterni.

Per gennaio, infine, resta viva l’alternativa legata a Destiny Udogie, potente laterale italiano che fatica a trovare minutaggio nel Tottenham guidato da Roberto De Zerbi, tecnico italiano celebre per il suo gioco posizionale e offensivo, e che potrebbe così far ritorno in Serie A.