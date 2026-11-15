Calciomercato Milan: per la difesa piace il giovane Calvani

Idee italiane per la difesa del Milan: nel mirino dei rossoneri c’è il giovane Gabriele Calvani del Frosinone

Il Milan si muove con decisione per rinforzare il reparto arretrato in vista della sessione di gennaio, con l’obiettivo di consegnare a Ruben Amorim, il rinforzo ideale nel minor tempo possibile. Accanto ai nomi esteri come Gonçalo Inacio e Massiré Sylla, la dirigenza rossonera guarda con attenzione anche ai talenti emergenti direttamente in Italia. Nelle ultime settimane, infatti, è emerso con forza il profilo di Gabriele Calvani, promettente difensore centrale classe 2004 attualmente in forza al Frosinone.

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Calvani rivelazione in Serie B con il Frosinone di Alvini

Il giovane centrale si sta imponendo come una delle grandi rivelazioni di questa prima parte di stagione, diventando un perno inamovibile della retroguardia del Frosinone guidato da Massimiliano Alvini, esperto allenatore italiano celebre per il suo calcio intenso, organizzato e propositivo. La formazione ciociaria occupa attualmente il sesto posto in classifica con 20 punti, a +2 sulla Juventus.

Fino a questo momento, il classe 2004 ha collezionato 10 presenze su 11 gare di campionato, confermandosi tra i prospetti più interessanti del torneo cadetto. Prestazioni di altissimo livello che, come evidenziato da Tuttosport, hanno inevitabilmente attirato l’attenzione degli osservatori di diversi club di massima serie.

Gli intrecci di mercato tra Genoa, agenti e i prossimi impegni

Nelle scorse settimane un emissario del club rossonero ha seguito da vicino il difensore. Una missione a doppio senso: visionare le qualità del centrale in vista della sfida di campionato tra Milan e Frosinone, in programma domenica 22 novembre alle ore 18:00, e studiare da vicino le potenzialità del cartellino di proprietà del Genoa.

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I rossoblù liguri detengono i diritti sportivi del giocatore e vantano ottimi rapporti istituzionali con la dirigenza del Milan. A facilitare i contatti contribuisce anche il recente passaggio di Calvani nella scuderia di Giuseppe Riso, influente procuratore sportivo che gestisce, tra gli altri, anche il giovane talento rossonero Francesco Camarda.

Nel corso del prossimo vertice a Casa Milan tra l’agente e la dirigenza del club di via Aldo Rossi, il nome di Calvani potrebbe così diventare un tema caldo per un potenziale colpo anticipato già alla finestra di mercato invernale.