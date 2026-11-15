Ravenna Forlì, giornata storica in Serie C: Ronaldinho titolare a 46 anni

Magia senza età in Serie C, Ronaldinho titolare a 46 anni in Ravenna-Forlì: l’ultima danza nel derby romagnolo

È finalmente arrivato il giorno tanto atteso dagli appassionati di calcio: il Ravenna ospita il Forlì allo stadio Bruno Benelli per il Girone B di Serie C, in un derby romagnolo che va ben oltre i semplici tre punti in palio. La sfida assume infatti una dimensione straordinaria e mediatica senza precedenti grazie alla presenza in campo dal primo minuto di Ronaldinho, leggendario fantasista brasiliano, campione del mondo nel 2002 e vincitore del Pallone d’Oro, icona assoluta del calcio mondiale grazie alle sue magie con le maglie di Barcellona e Milan.

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L’ultima danza al Benelli tra classifica e tribuna “R10”

Tesserato ufficialmente dalla società giallorossa lo scorso giugno, di cui è peraltro anche socio, il fuoriclasse verdeoro scende sul terreno di gioco all’età di 46 anni per quella che si preannuncia come la sua ultima apparizione ufficiale tra i professionisti. Per celebrare l’evento e accogliere il pubblico delle grandi occasioni, l’impianto ravennate ha allestito una speciale tribuna temporanea da 1.800 posti denominata “R10”, portando così la capienza totale dello stadio a circa 6.500 spettatori.

Sul piano strettamente sportivo, le due squadre arrivano all’appuntamento con stati d’animo diametralmente opposti. I padroni di casa occupano il secondo posto in classifica e attraversano un ottimo momento di forma, forti di ben quattro vittorie nelle ultime cinque giornate di campionato. Di contro, il Forlì occupa la quattordicesima posizione e vive una fase decisamente più complessa, bisognoso di punti e continuità per allontanarsi dalla zona pericolosa della graduatoria.

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La sorpresa di Mandorlini e la formazione ufficiale del Ravenna

La grande sorpresa della vigilia riguarda proprio la gestione del numero dieci brasiliano. Nonostante alla vigilia Andrea Mandorlini, avesse lasciato intendere un possibile utilizzo del campione soltanto a gara in corso nella ripresa, il tecnico ha scelto invece di schierarlo subito tra gli undici titolari.

Questa la formazione ufficiale scelta dal Ravenna con il modulo 4-3-3: tra i pali l’affidabile portiere Giacomo Venturi; linea difensiva composta da Giulio Donati, Giovanni Zaro, Christian Esposito e Cristiano Bani; a centrocampo agiscono Lorenzo Lonardi, Vinicius ed Edoardo Duca; in attacco il tridente formato da Lorenzo Da Pozzo, il centravanti Simone Rabbi e, appunto, la stella Ronaldinho.