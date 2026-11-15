Calò: «Italia? È stato un onore essere preso in considerazione»

Frosinone, Giacomo Calò è l’uomo del momento in Serie A: il racconto de “Il Pittore” tra gol, Serie B e sogno Nazionale

Il giocatore più in forma e chiacchierato del momento in Serie A porta senza dubbio il nome di Giacomo Calò. Il talentuoso centrocampista italiano del Frosinone, autentico faro della mediana ciociara noto per la sua straordinaria visione di gioco, i piedi educatissimi e la letale precisione sui calci piazzati, sta vivendo la fase più brillante ed esaltante della sua carriera calcistica. Le sue parole a Sky Sport:

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

PAROLE – «Non pensavo in un inizio così importante. Siamo tutti consapevoli delle richieste del mister e di come si lavora. Facciamo un gioco coraggioso. Ho giocato spesso contro le squadre di Alvini, ti mettevano sempre in difficoltà. Giocando per lui ora capisco perchè. Come mai tutto così tardi? Negli anni io ho sicuramente sbagliato qualche scelta, da giovane poi non ti accorgi che il tempo passa velocemente»

GOL – «Gol preferito? Quello contro il Como, perchè il primo. Poi quello con l’Atalanta per difficoltà, poi quello contro il Sassuolo. Gli ultimi due sono quello contro il Torino e il rigore contro il Lecce»

ITALIA – «È stato un onore essere stato preso in considerazione. Fino a 2-3 mesi fa facevo la serie B, in un attimo essere proiettato in questo circolo mediatico non mi piace, sono molto riservato. Poi è ovvio che la speranza è sempre quella, una volta che arrivi in Serie A il pensiero c’è».