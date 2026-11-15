Infortunio Yildiz, tempi più lunghi per il rientro: può tornare nel 2027

Allarme Juventus, Kenan Yildiz non si vede prima del 2027? Tutti i dettagli sulle condizioni del numero 10 bianconero

Tra gli indisponibili Serie A più attesi per il rientro c’è sicuramente Kenan Yildiz. Solo pochi giorni fa, il turco aveva fissato un appuntamento chiaro e carico di ottimismo per i suoi sostenitori: “Torno a dicembre”. Secondo quanto riportato da La Stampa, tuttavia, i tifosi della Vecchia Signora potrebbero dover attendere fino all’inizio del 2027 per rivederlo nuovamente protagonista sul terreno di gioco.

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La linea della prudenza e le date a rischio: da Monza alla Roma

Il percorso di riabilitazione dall’intervento chirurgico dello scorso 31 agosto ha infatti incontrato qualche rallentamento lungo la tabella di marcia. La Juventus non intende correre alcun rischio inutile, preferendo adottare la massima cautela per riavere il proprio gioiello al top della condizione atletica nella seconda e decisiva parte della stagione.

Al momento, in casa bianconera convivono due diverse ipotesi legate alla data del rientro. La previsione più ottimistica punta alla sfida di campionato contro il Monza, in programma il 14 dicembre, mentre una seconda corrente di pensiero sarebbe già ampiamente soddisfatta nel riaverlo a disposizione la settimana successiva nel big match contro la Roma, ultima gara prima della sosta. Eppure, anche l’incrocio con i giallorossi appare oggi seriamente a rischio: lo scenario più prudente sposta così il ritorno in campo all’inizio di gennaio, proprio alla vigilia di un trittico di fuoco contro Bologna, Torino e Inter concentrato tra il 3 e il 10 del mese.

Il recupero dall’operazione e il percorso di riatletizzazione

Serve dunque ancora pazienza. Dopo l’intervento di osteosintesi per ridurre la frattura della base del quinto metatarso del piede sinistro, i tempi di recupero erano stati stimati in circa tre mesi, ma la guarigione ha richiesto un periodo più lungo del previsto.

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Costretto a lungo a muoversi con l’ausilio delle stampelle, il giovane trequartista ha ripreso a lavorare con continuità presso il centro sportivo della Continassa soltanto da una decina di giorni. Il programma di riatletizzazione è ufficialmente partito e lo porterà gradualmente a riaggregarsi al resto del gruppo, ma servirà ancora almeno un mese pieno prima di rivederlo convocato, con la speranza per l’ambiente juventino di riuscire a riabbracciarlo prima dell’arrivo del nuovo anno.