Ronaldinho incanta Ravenna! Esordio da record a 46 anni contro il Forlì: giocate di classe e applausi. Tutti i numeri della sua partita

Ronaldinho Ravenna, il fuoriclasse brasiliano debutta nel derby di Serie C contro il Forlì e diventa il calciatore più anziano nella storia della competizione: ecco com’è andata
Il ritorno di Ronaldinho nel calcio italiano regala subito emozioni. Il campione brasiliano ha fatto il proprio esordio con la maglia del Ravenna nel derby contro il Forlì, davanti a uno stadio gremito per assistere a un evento particolare: rivedere in campo, all’età di 46 anni, uno dei giocatori più spettacolari della storia del calcio.
L’ex fuoriclasse di Milan e Barcellona è partito dal primo minuto, mettendo in mostra alcuni lampi della sua straordinaria qualità tecnica. Un primo tempo disputato a ritmi contenuti, ma caratterizzato da giocate capaci di entusiasmare il pubblico.
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Ronaldinho Ravenna, esordio storico in Serie C: sostituito dopo 45 minuti
La partita del brasiliano è durata esattamente 45 minuti. Al termine del primo tempo, Ronaldinho ha lasciato il terreno di gioco accompagnato dagli applausi dei tifosi presenti sugli spalti.
Un debutto che gli permette di stabilire un primato: con i suoi 46 anni, il Pallone d’Oro diventa il calciatore più anziano ad aver disputato una partita in Serie C.
Nonostante una condizione atletica inevitabilmente diversa rispetto ai tempi migliori, il brasiliano ha mostrato ancora un controllo del pallone e una sensibilità tecnica fuori dal comune.
Ronaldinho Ravenna, decisivo nell’azione del gol di Donati contro il Forlì
Il momento più significativo della sua prestazione arriva in occasione del vantaggio del Ravenna, firmato da Donati.
L’azione nasce proprio dai piedi di Ronaldinho, bravo a proteggere il pallone dalla pressione di un difensore avversario e a servire Lonardi.
Quest’ultimo trova poi il passaggio decisivo per Donati, che realizza uno splendido gol dalla distanza.
Una partecipazione importante alla costruzione dell’azione, anche se l’assist ufficiale appartiene a Lonardi.
Ronaldinho e Donati, da avversari in Milan-Lecce a compagni nel Ravenna
La rete del Ravenna racchiude anche una curiosa storia calcistica.
Anni fa, infatti, Donati aveva affrontato Ronaldinho a San Siro, indossando la maglia del Lecce, quando il brasiliano era uno dei protagonisti del Milan.
A distanza di tanti anni, i due si sono ritrovati dalla stessa parte, contribuendo all’azione che ha sbloccato il derby romagnolo.
Ronaldinho Ravenna, tutte le statistiche dell’esordio: passaggi, tocchi e occasioni create
I numeri raccontano una prestazione caratterizzata soprattutto dalla partecipazione alla manovra offensiva.
Nei suoi 45 minuti in campo, Ronaldinho ha fatto registrare:
- 28 tocchi di pallone e 17 passaggi riusciti su 21, con una precisione dell’81%.
- 1 passaggio chiave e un valore di 0,25 xA, relativo agli assist attesi.
- 3 cross tentati, dei quali uno preciso.
- 1 lancio lungo completato su uno tentato.
- 2 duelli disputati, con una vittoria.
- 1 fallo subito, 7 palloni persi e nessun tiro verso la porta.
Particolarmente interessante anche il dato relativo ai passaggi nella metà campo avversaria: 15 riusciti su 19 tentati, pari al 79%.
Statistiche che evidenziano come Ronaldinho abbia cercato soprattutto di collegare il gioco e mettere i compagni nelle condizioni di creare occasioni.
Il suo ritorno non è stato caratterizzato da gol o assist diretti, ma da 45 minuti di tecnica, esperienza e partecipazione alla manovra.
Per il Ravenna e per i tifosi presenti al Benelli, l’esordio del brasiliano resterà comunque una giornata speciale, impreziosita da un primato anagrafico e dalle giocate di uno dei grandi protagonisti del calcio mondiale.