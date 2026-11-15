Moviola Belgio Italia: proteste azzurre sul gol di Ngoy, chiesto anche un rigore! Il VAR conferma la rete, tutti gli episodi arbitrali

Moviola Belgio Italia, gli episodi più discussi della sesta giornata di Nations League: dal contatto tra Tielemans e Calafiori alle ammonizioni di Tonali e Scalvini

La sfida tra Belgio e Italia, valida per la sesta e ultima giornata del gruppo A1 di Nations League, è diretta dall’arbitro norvegese Espen Eskas. Un primo tempo ricco di emozioni e gol allo stadio Re Baldovino di Bruxelles, con gli Azzurri di Roberto Mancini inizialmente avanti grazie a Francesco Pio Esposito, prima della rimonta dei padroni di casa. A far discutere è soprattutto l’episodio che precede il secondo gol belga, con le proteste italiane per un contatto in area tra Youri Tielemans e Riccardo Calafiori.

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Moviola Belgio Italia, Pio Esposito sblocca la partita all’11’

L’Italia trova il vantaggio dopo appena undici minuti grazie a una splendida giocata di Pio Esposito. L’azione nasce sulla corsia destra, dove Nicolò Barella favorisce la sovrapposizione di Michael Kayode. Il terzino mette un pallone al centro dell’area e l’attaccante azzurro, in allungo, trova una delicata conclusione d’esterno destro che supera Senne Lammens e termina sotto la traversa. Nessuna irregolarità nell’azione del vantaggio italiano.

Moviola Belgio Italia, De Cuyper firma il pareggio al 15′

La reazione del Belgio è immediata. Al 15′ i padroni di casa ristabiliscono la parità con Maxim De Cuyper, bravo a sfruttare un pallone arrivato in area dopo un’azione offensiva dei Diavoli Rossi. L’esterno belga trova la conclusione vincente da distanza ravvicinata, battendo Gianluigi Donnarumma. Il direttore di gara assegna regolarmente la rete dell’1-1.

Moviola Belgio Italia, proteste sul gol di Ngoy al 22′: il VAR convalida

L’episodio più discusso arriva al 22′, quando Nathan Ngoy firma il sorpasso belga sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Prima della conclusione vincente, Calafiori finisce a terra dopo un contatto con Tielemans.

Gli Azzurri chiedono un fallo, ma Eskas lascia proseguire. Dopo un rapido controllo del VAR, la rete viene convalidata. Il contatto viene dunque considerato insufficiente per annullare il gol, anche se l’episodio alimenta le proteste italiane.

Moviola Belgio Italia, Doku segna il 3-1: la situazione disciplinare e il calcio di rigore chiesto

Al 26′ arriva anche il terzo gol del Belgio. Jeremy Doku supera la difesa italiana con una straordinaria iniziativa personale e batte Donnarumma, portando il risultato sul 3-1.

Sul piano disciplinare, Sandro Tonali viene ammonito nel recupero del primo tempo per un intervento proprio su Doku. Nel resoconto della moviola figura anche un’ammonizione per Giorgio Scalvini, sulla quale non è stato possibile trovare una conferma indipendente.

Finale amaro per gli Azzurri, che vanno vicini al gol con Vergara: la sua girata al volo è murata da Mechele col braccio, giudicato però attaccato all’arbitro sia dall’arbitro che dal Var. Mentre l’Italia protesta, il Belgio realizza il gol del 4 a 1 con Moreira. Ammonito anche Donnarumma per proteste.

Nei minuti di recupero, l’on field review è necessaria per assegnare il calcio di rigore all’Italia per un tocco con la mano di Raskin sulla conclusione di Cisse: rigore assegnato e poi sbagliato da Pio Esposito, penalty parato da Lammens.