Sassuolo, infortunio per Adzic: problema al ginocchio con il Montenegro! Le condizioni del centrocampista preoccupano i neroverdi

Sassuolo, Adzic costretto a lasciare il campo durante Montenegro-Cipro per un problema al ginocchio. Il centrocampista neroverde è stato sostituito al 39′ del primo tempo dopo uno scontro di gioco

Arrivano notizie poco incoraggianti per il Sassuolo durante la sosta dedicata agli impegni delle Nazionali. Il centrocampista Vasilije Adzic è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco nel corso della partita tra Montenegro e Cipro, terminata con il risultato di 4-1, a causa di un problema fisico.

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Il giocatore neroverde ha accusato un fastidio al ginocchio dopo uno scontro di gioco, rendendo necessaria la sostituzione già nel corso della prima frazione.

Infortunio Adzic, cosa è successo durante Montenegro-Cipro

L’episodio si è verificato nel primo tempo dell’incontro, quando Adzic è rimasto coinvolto in un contrasto con un avversario.

Il centrocampista, ammonito in occasione dell’intervento, ha successivamente manifestato dolore al ginocchio, toccandosi ripetutamente la zona interessata.

Lo staff tecnico del Montenegro ha quindi deciso di non correre ulteriori rischi, disponendo la sua sostituzione al 39′ minuto.

Infortunio Adzic, il Sassuolo attende aggiornamenti sulle condizioni

Al momento non è ancora chiara l’entità del problema al ginocchio accusato dal calciatore. La sostituzione è stata effettuata a scopo precauzionale, ma saranno necessarie ulteriori valutazioni per comprendere le conseguenze del contrasto.

Il Sassuolo resta dunque in attesa di aggiornamenti sulle condizioni del proprio centrocampista, con particolare attenzione agli eventuali tempi di recupero.

Infortunio Adzic, da valutare la disponibilità dopo la sosta

L’episodio arriva in un momento delicato della stagione, con il campionato che si prepara a riprendere dopo gli impegni internazionali.

La priorità sarà verificare se il problema possa condizionare la disponibilità di Adzic per i prossimi appuntamenti del Sassuolo.

Soltanto i controlli e le valutazioni mediche dei prossimi giorni potranno chiarire la reale entità dell’infortunio, stabilendo se si sia trattato di un semplice fastidio oppure di un problema che richiederà un periodo di recupero.