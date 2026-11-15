Ronaldinho apre a un nuovo ritorno in campo col Ravenna: «Se mi chiama vengo». Le parole dopo il derby contro il Forlì

Ronaldinho torna a giocare in Italia dopo 16 anni e regala spettacolo con la maglia del Ravenna nel derby contro il Forlì. Le sue parole

Il ritorno di Ronaldinho nel calcio italiano ha regalato emozioni ai tifosi presenti allo stadio Bruno Benelli. Il fuoriclasse brasiliano, ex stella di Milan e Barcellona, è sceso in campo dal primo minuto con la maglia del Ravenna nel derby romagnolo contro il Forlì, tornando a giocare in Italia dopo ben 16 anni.

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Il Pallone d’Oro 2005, oggi 46enne, è rimasto sul terreno di gioco per tutto il primo tempo, mettendo in mostra alcuni lampi del talento che lo ha reso uno dei calciatori più amati della storia.

All’intervallo della partita, Ronaldinho è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, raccontando le sensazioni provate durante il suo ritorno in campo e soffermandosi anche sulla possibilità di disputare altre partite con la formazione giallorossa.

LE EMOZIONI DEL RITORNO IN CAMPO – «Sono stati 45 minuti troppo veloci, il calcio per me è sempre stato così».

LA POSSIBILITÀ DI GIOCARE ANCORA CON IL RAVENNA – «Ancora non lo so, non escludo il ritorno, dipende dal presidente. Se mi chiama vengo. Giocare mi rende felice, vivere i momenti negli spogliatoi e tutto questo è bellissimo. Il calcio è la cosa più bella che ho avuto nella vita».

Parole che confermano quanto il brasiliano sia ancora profondamente legato al mondo del pallone. Soprattutto, Ronaldinho non ha escluso un nuovo ritorno, lasciando aperta la possibilità di indossare nuovamente la maglia del Ravenna.

Il suo futuro dipenderà anche dalle decisioni della società e del presidente, ma la disponibilità manifestata dall’ex Milan rappresenta un segnale interessante.

Ronaldinho Ravenna, 45 minuti di classe contro il Forlì: protagonista anche nel gol di Donati

La prestazione di Ronaldinho è stata caratterizzata da diversi gesti tecnici di qualità. Il brasiliano ha giocato con il sorriso, mettendo in mostra tocchi di prima, protezione del pallone e calci d’angolo pericolosi.

Nonostante i ritmi inevitabilmente contenuti, il campione sudamericano è riuscito a contribuire anche alla manovra offensiva dei suoi compagni.

Particolarmente significativa la sua partecipazione all’azione del gol dell’1-0 realizzato da Donati.

Ronaldinho ha ricevuto il pallone, lo ha protetto dalla pressione avversaria e ha servito Lonardi, che successivamente ha fornito l’assist decisivo per la rete del vantaggio.

Un’azione che ha permesso al brasiliano di lasciare il proprio segno sulla partita, pur senza realizzare personalmente un gol o un assist.

Al termine dei suoi 45 minuti, il fuoriclasse ha lasciato il campo tra gli applausi del pubblico, chiudendo un debutto che potrebbe non essere l’ultimo con la maglia giallorossa.

Il messaggio di Ronaldinho è chiaro: la passione per il calcio non è cambiata e, se il Ravenna dovesse richiamarlo, il brasiliano sarebbe pronto a valutare una nuova apparizione.