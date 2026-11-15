Italia Under 21, Baldini annuncia cinque cambi contro il Belgio: «Domani giocheranno Lulli e Inacio. Abbiamo una certa identità di squadra»

Italia Under 21, Silvio Baldini presenta l’amichevole contro il Belgio e anticipa importanti cambiamenti nell’undici titolare dopo la vittoria in Francia

L’Italia Under 21 si prepara a chiudere il 2026 con l’amichevole contro il Belgio, ultimo appuntamento dell’anno per la Nazionale guidata da Silvio Baldini. Dopo la prestigiosa vittoria ottenuta in trasferta contro la Francia, il commissario tecnico azzurro ha deciso di apportare alcune modifiche alla formazione titolare, mantenendo però intatta l’identità di gioco della squadra.

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Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell’incontro, Baldini ha annunciato cinque cambi rispetto all’ultima partita, spiegando le ragioni delle proprie scelte e sottolineando l’importanza della continuità nel percorso di crescita degli Azzurrini.

Tra le novità principali ci sarà l’impiego di Daffara tra i pali al posto di Palmisani, mentre Lulli prenderà il posto di Mane sulla fascia destra. A centrocampo spazio a Faticanti, chiamato a sostituire Amatucci nel ruolo di regista.

Cambiamenti anche nel reparto offensivo, dove Inacio e Cherubini partiranno dal primo minuto alle spalle di Francesco Camarda, confermato come punto di riferimento dell’attacco italiano.

LE SCELTE DI FORMAZIONE E LA FIDUCIA NEI GIOVANI AZZURRI – «Daffara in porta al posto di Palmisani, Lulli largo a destra a sostituzione di Mane, Faticanti regista per Amatucci, e Inacio e Cherubini dal primo minuto a supporto di Camarda. Abbiamo una certa identità di squadra, ho preferito cambiare ma non troppo. Dico sempre ai ragazzi di mantenere costanza nel tempo nell’espressione del gioco. Sono sicuro che questi giocatori, che reputo speciali, abbiano assorbito questo atteggiamento, essere qui per me è solo una gratificazione. Chi riceve un premio sono io: sono talmente bravi che mi fanno sentire fortunato».

Le parole di Silvio Baldini confermano la volontà di proseguire nel percorso intrapreso dall’Italia Under 21, dando spazio a nuovi interpreti senza modificare radicalmente l’impostazione tattica.

Il commissario tecnico ha inoltre ribadito la grande fiducia nei propri calciatori, evidenziando la qualità del gruppo e l’atteggiamento mostrato durante il lavoro quotidiano.

La sfida contro il Belgio rappresenterà dunque un’occasione importante per valutare le alternative a disposizione e verificare la capacità degli Azzurrini di mantenere continuità di gioco e prestazioni, anche attraverso il turnover.

L’obiettivo sarà chiudere positivamente il 2026, dando seguito ai segnali incoraggianti arrivati dalla vittoria contro la Francia e consolidando le basi del progetto tecnico guidato da Baldini.