Italia, Ventura esalta Mancini e i giovani azzurri: «È cambiata l’aria!». Poi gli elogi a Pio Esposito, Frattesi e alla Serie A

Italia, Gian Piero Ventura promuove la Nazionale di Roberto Mancini dopo il successo contro la Francia a San Siro. L’ex commissario tecnico azzurro elogia la crescita di Pio Esposito e Davide Frattesi

La vittoria dell’Italia contro la Francia continua a raccogliere consensi. Tra coloro che hanno apprezzato la prestazione degli Azzurri c’è anche Gian Piero Ventura, ex commissario tecnico della Nazionale, che ha analizzato il momento del calcio italiano in un’intervista concessa al Quotidiano di Puglia.

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L’ex allenatore ha sottolineato soprattutto il lavoro svolto da Roberto Mancini, la crescente valorizzazione dei giovani e i segnali positivi arrivati dalla sfida disputata a San Siro. Particolare attenzione è stata riservata a Pio Esposito e Davide Frattesi, due giocatori che, secondo Ventura, possono rappresentare risorse importanti per il futuro della Nazionale.

Non soltanto Italia, però. Nel corso dell’intervista, Ventura ha espresso un giudizio estremamente positivo anche sull’attuale Serie A, evidenziando la maggiore propensione offensiva delle squadre, il ritmo delle partite e l’evoluzione del gioco.

LA CRESCITA DELL’ITALIA, MANCINI E I GIOVANI AZZURRI – «Da Milano è arrivato davvero un segnale importante, una buonissima partita, con i nostri giovani in evidenza ed un gioco apprezzabile. Credo che siamo davvero su una positiva fase di sviluppo per il nostro calcio. È cambiata l’aria, con l’attenzione sulla linea verde. Bellissimi la favola degli Esposito. Pio è sul piano esponenziale. Si tratta solo di dargli il tempo. C’è un giovane come Frattesi che magari nell’Inter prima faceva fatica a trovare posto, adesso da titolare sta facendo cose egregie importanti per il domani. Intelligente il lavoro del tecnico Mancini. Guardiamo avanti con la fiducia alimentata da ciò che accade in campionato».

Parole che rappresentano un importante riconoscimento per il percorso intrapreso dalla Nazionale italiana. Ventura ha individuato nella crescita dei giovani uno degli aspetti più incoraggianti, soffermandosi anche sul rendimento di Frattesi, oggi protagonista con la Lazio, dopo le difficoltà incontrate durante la sua esperienza all’Inter.

L’ex commissario tecnico ha poi allargato la propria analisi al campionato, esprimendo particolare apprezzamento per la qualità del gioco proposta dalle squadre italiane e per la maggiore continuità delle azioni.

IL LIVELLO DELLA SERIE A E IL CALCIO OFFENSIVO – «Stiamo vivendo il migliore campionato degli ultimi anni. Si gioca molto di più, evitando le inutili spezzettature della manovra, gli arbitri lasciano giocare, se uno cade adesso si rialza, a vantaggio del gioco. Qualcuno ha scritto che siamo diventati il paese del gol, sta segnando di più in Europa solo la Germania, si privilegia la verticalizzazione, basti pensare ad una squadra di provincia come il Frosinone che ha in Calò uno che sogna l’azzurro, al Como e alla continuità con la quale si impone».

Nel giudizio di Ventura, dunque, i progressi dell’Italia di Mancini si inseriscono in un contesto più ampio di crescita del movimento calcistico nazionale.

La maggiore attenzione ai giovani, l’aumento delle soluzioni offensive e il rendimento di realtà come Frosinone e Como rappresentano, secondo l’ex CT, elementi che possono alimentare la fiducia nel futuro del calcio italiano.