Mancini dopo Belgio Italia 4-1: «Hanno meritato, abbiamo pagato la stanchezza». Poi difende le scelte iniziali e guarda al futuro

Roberto Mancini analizza la pesante sconfitta dell’Italia contro il Belgio in Nations League: il CT azzurro spiega le difficoltà fisiche della squadra

La pesante sconfitta per 4-1 contro il Belgio sancisce l’eliminazione dell’Italia dalla Nations League. Gli Azzurri, arrivati all’ultima giornata da primi in classifica, chiudono il girone al terzo posto, vedendo sfumare la qualificazione ai quarti di finale. Al termine della partita, il commissario tecnico Roberto Mancini ha analizzato la prestazione della Nazionale, soffermandosi sulle difficoltà incontrate contro i belgi e sulle conseguenze della precedente sfida con la Francia.

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Intervenuto prima ai microfoni di Rai 1 e successivamente a Sky Sport, il CT ha riconosciuto la superiorità degli avversari, difendendo comunque il percorso di crescita della squadra e le scelte di formazione effettuate prima dell’incontro. Di seguito le sue dichiarazioni.

SULLA SCONFITTA E LE DIFFICOLTÀ FISICHE – «Neanche con i cambi contromisure? Sono stati i migliori, abbiamo pagato troppo a livello fisico, sono stati più bravi. Abbiamo sofferto sugli esterni e non riuscivamo a coprire e a fare pressing giusto. Pagata la stanchezza della gara contro la Francia, ma hanno meritato».

SULLA MANCATA REAZIONE DELL’ITALIA – «Sono serate che in un percorso di miglioramento possono capitare, da queste partite serve trarre spunti importanti.»

SUL PERCORSO DELLA NAZIONALE – «Per come siamo arrivati qua avevamo possibilità di andare avanti per il buon percorso fatto, ma la squadra è forte e sapevamo sarebbe stata difficile. Ci hanno messo in difficoltà. Siamo dispiaciuti ma anche questa serata ci servirà.»

Mancini a Sky Sport: l’analisi della sconfitta e le scelte di formazione

Successivamente, Roberto Mancini è intervenuto anche ai microfoni di Sky Sport, approfondendo le ragioni del crollo azzurro e spiegando perché non cambierebbe le decisioni prese prima del calcio d’inizio.

SULLA SUPERIORITÀ DEL BELGIO – «Abbiamo fatto un po’ di fatica a livello fisico, abbiamo pagato la gara con la Francia, eravamo in difficoltà negli uno contro uno e anche a centrocampo. Sono stati migliori e hanno meritato di vincere.»

SULL’ELIMINAZIONE DALLA NATIONS LEAGUE – «Deluso no, dispiaciuto certo, quando giochi lo fai per vincere. Volevamo andare avanti, ma queste gare purtroppo capitano. Abbiamo pagato troppo a livello fisico.»

SULL’ANDAMENTO DELLA PARTITA – «Eravamo partiti bene, poi il pareggio e il 2-1 subito, siamo andati troppo in difficoltà a giocare la palla. Capita, ci sono partite in cui sono migliori gli altri.»

SULLE SCELTE INIZIALI – «Se rifarei le scelte iniziali? Sì, volevo vedere due giocatori che non avevo mai visto a certi livelli. La sofferenza è stata di squadra, non di un giocatore.»

SULLA NATIONS LEAGUE E I CAMBI – «Nations League come edizione sperimentale? Quando facciamo i cambi pensiamo sempre di mettere giocatori bravi. Gli altri hanno fatto una partita migliore di noi».

Le parole di Mancini evidenziano la volontà di non ridimensionare il lavoro svolto dalla Nazionale nonostante la pesante eliminazione. Il CT riconosce i meriti del Belgio, ma considera la sconfitta un passaggio dal quale trarre indicazioni utili per il futuro degli Azzurri.