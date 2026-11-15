Pagelle Belgio Italia 4-1: Donnarumma salva il salvabile, disastro Bastoni e Scalvini! Doku devastante, Pio Esposito croce e delizia

Pagelle Belgio Italia, i voti e le prestazioni dei protagonisti della sfida di Nations League: gli Azzurri di Mancini crollano a Bruxelles e vengono eliminati dalla competizione

Serata da dimenticare per l’Italia di Roberto Mancini, travolta per 4-1 dal Belgio nell’ultima giornata del gruppo A1 di Nations League. Gli Azzurri, inizialmente in vantaggio grazie a Francesco Pio Esposito, subiscono la rimonta dei padroni di casa e scivolano al terzo posto della classifica. Una sconfitta pesantissima che costa l’eliminazione dalla competizione, con Francia e Belgio qualificate ai quarti di finale.

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Pagelle Belgio Italia, gli Azzurri crollano dopo il vantaggio di Pio Esposito

L’inizio della Nazionale è incoraggiante. Lammens respinge i tentativi di Fagioli e Pisilli, ma deve arrendersi alla conclusione ravvicinata di Pio Esposito, servito da Kayode. Il Belgio reagisce immediatamente, ribaltando il risultato con De Cuyper e Ngoy, prima della straordinaria azione personale di Doku che vale il 3-1.

Nella ripresa Mancini prova a cambiare volto alla squadra inserendo Dimarco e Doumbia, senza riuscire a invertire l’andamento dell’incontro. Moreira completa il poker belga, mentre nel recupero Lammens neutralizza il rigore di Pio Esposito.

Pagelle Belgio Italia, Doku imprendibile: brillano De Bruyne e Moreira

Il migliore in campo è Doku (7,5), autentico incubo per la retroguardia azzurra. Ottime anche le prestazioni di De Bruyne (7), fondamentale nella costruzione offensiva, e Moreira (7), particolarmente pericoloso.

BELGIO (4-3-3): Lammens 6,5; Castagne 6, Ngoy 7 (87′ Theate sv), Mechele 6, De Cuyper 7; Tielemans 6,5, Lavia 6,5 (75′ Raskin 6), De Bruyne 7 (87′ Lukebakio sv); Moreira 7 (87′ Trossard sv), De Ketelaere 6,5, Doku 7,5 (90′ Godts sv). CT: Van Bommel.

Pagelle Belgio Italia, Donnarumma il migliore: disastro difensivo per gli Azzurri

Tra gli italiani si salva soprattutto Donnarumma (7), decisivo in diverse occasioni per evitare un passivo ancora più pesante. Bocciatura netta per Scalvini (4,5) e Bastoni (4,5), protagonisti di una serata complicatissima.

Insufficienti anche Fagioli, Tonali, Barella, Pisilli e Koleosho, tutti valutati 5. Pio Esposito (6,5) trova una rete importante, ma macchia la prestazione con il rigore fallito nel finale.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma 7; Kayode 6, Scalvini 4,5 (62′ Cisse 6), Bastoni 4,5, Calafiori 5,5; Fagioli 5 (46′ Doumbia 6), Tonali 5 (62′ Palestra 6), Barella 5; Pisilli 5 (46′ Dimarco 5,5), Pio Esposito 6,5, Koleosho 5 (76′ Vergara 6). CT: Mancini.