Belgio, Romelu Lukaku dice addio alla Nazionale: «Sono in pace con la decisione di fermarmi qui»

Lukaku ha annunciato il ritiro dalla selezione belga attraverso un messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram: si chiude un capitolo importante della sua carriera internazionale

Romelu Lukaku lascia la Nazionale belga. L’attaccante ha deciso di chiudere la propria esperienza con i Diavoli Rossi, mettendo fine a un percorso internazionale ricco di gol, emozioni e grandi appuntamenti. L’annuncio è arrivato direttamente attraverso il suo profilo Instagram, dove il centravanti ha condiviso un messaggio per comunicare la propria scelta.

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Parole che non lasciano spazio a interpretazioni e raccontano una decisione maturata con consapevolezza. «Sono in pace con la decisione di fermarmi qui», ha scritto Lukaku, confermando la volontà di non proseguire il proprio cammino con la selezione nazionale.

Si chiude così una lunga parentesi per uno dei protagonisti più importanti della storia recente del calcio belga. Lukaku ha rappresentato per anni un punto di riferimento offensivo della squadra, diventandone uno dei simboli grazie alle sue prestazioni e al contributo realizzativo.

L’attaccante lascia la Nazionale dopo aver preso parte a diverse competizioni internazionali, tra cui Mondiali ed Europei, accompagnando una generazione di talento che ha portato il Belgio ai vertici del calcio mondiale.

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Adesso per il centravanti si apre una nuova fase della carriera, interamente concentrata sugli impegni con il proprio club. Il Belgio perde uno dei suoi grandi protagonisti, mentre Lukaku saluta la maglia dei Diavoli Rossi con una decisione che appare definitiva.