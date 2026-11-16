Lazio, Mandas è una certezza: numeri da top in Serie A, ma sul rinnovo non apre

Il portiere greco Mandas si è ripreso la titolarità in biancoceleste dopo il mancato riscatto del Bournemouth: ora punta a conquistare spazio anche in Nazionale, mentre il futuro contrattuale resta da chiarire

La Lazio si gode Christos Mandas e può anche ringraziare il Bournemouth per il mancato riscatto, fissato a soli 18 milioni di euro. Il portiere greco è tornato a Roma, ha riconquistato la titolarità e sta dimostrando tutto il proprio valore. Come riportato dal Corriere dello Sport, Mandas è l’estremo difensore con la percentuale di parate più alta (80,9%) tra quelli che hanno disputato tutte le prime 11 giornate di campionato.

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Numeri importanti, che certificano il suo impatto e la crescita mostrata dopo un’esperienza in Premier League non particolarmente positiva. Un’avventura che lo aveva portato anche ad accettare la rinuncia a quattro mensilità, assecondando una richiesta di Claudio Lotito.

Mandas vuole conquistare anche la Grecia: rinnovo ancora lontano

Dopo essersi ripreso la Lazio, il portiere vuole diventare protagonista anche con la Nazionale greca. Finora ha raccolto appena dieci minuti nell’amichevole contro la Svezia del 4 giugno, ma punta a insidiare Tzolakis e a trovare maggiore spazio, a partire dalla sfida contro la Serbia in Nations League.

Sul fronte contrattuale, Mandas è legato alla Lazio fino al 2029, dopo il rinnovo del 2025. Tuttavia, secondo il quotidiano, al momento non ci sarebbe la volontà di discutere un ulteriore prolungamento.

Non si tratta soltanto di una questione economica: pesano anche gli attriti e i precedenti della scorsa stagione. La Lazio può contare sul portiere, ma il futuro resta tutto da scrivere.