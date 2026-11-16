Juventus, tegola Zhegrova: lascia il ritiro del Kosovo per un problema fisico

L’esterno bianconero Zhegrova costretto a interrompere gli impegni con la Nazionale: rientro anticipato alla Juventus per sottoporsi agli accertamenti del caso

Brutte notizie per la Juventus e Luciano Spalletti: Edon Zhegrova ha lasciato il ritiro della nazionale del Kosovo a causa di un problema fisico. L’esterno offensivo bianconero non sarà quindi a disposizione per il prossimo impegno internazionale contro l’Irlanda.

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La notizia rappresenta un campanello d’allarme per il club torinese, che sperava di ritrovare il proprio giocatore nelle migliori condizioni dopo un periodo caratterizzato da diverse difficoltà sul piano fisico.

A confermare il quadro è stata anche la Federazione calcistica del Kosovo, che ha comunicato la decisione del commissario tecnico Franco Foda di liberare il calciatore dal gruppo. Zhegrova non è infatti nelle condizioni di garantire la propria disponibilità per la prossima partita.

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Come riportato anche da Fabrizio Romano, il giocatore ha fatto ritorno alla Juventus dopo aver accusato il problema fisico durante gli impegni con la propria Nazionale.

Adesso l’attenzione si sposta su Torino: lo staff medico bianconero dovrà valutare le condizioni dell’esterno e stabilire l’entità del problema. Spalletti attende aggiornamenti, con la speranza che non si tratti di uno stop particolarmente lungo.