Donnarumma dopo Belgio Italia 4-1: «Questa sconfitta ci deve servire. In Nations League fatto percorso interessante»

Donnarumma analizza il pesante ko contro il Belgio ai microfoni della Rai: dalla stanchezza accumulata dopo la Francia agli errori difensivi, ecco le sue parole

Una sconfitta pesante, un risultato che impone qualche riflessione, ma anche la consapevolezza che il percorso intrapreso dalla Nazionale italiana in Nations League resta interessante. Gianluigi Donnarumma commenta così il 4-1 subito contro il Belgio, intervenendo ai microfoni della Rai al termine della partita.

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Il capitano azzurro non cerca alibi, ma individua nella stanchezza fisica uno degli elementi che hanno condizionato la prestazione dell’Italia. La squadra, reduce dalla convincente vittoria contro la Francia, potrebbe aver pagato le energie spese appena due giorni prima. Un aspetto che, tuttavia, non deve diventare una giustificazione per gli errori commessi.

Donnarumma sottolinea soprattutto la necessità di migliorare la gestione delle ripartenze avversarie, evidenziando come nel secondo tempo siano stati concessi troppi contropiedi. Un particolare tattico sul quale il gruppo dovrà lavorare per evitare che simili situazioni si ripetano.

Queste le dichiarazioni integrali del portiere azzurro alla Rai:

PAROLE – «Fa parte del percorso e gli alti e bassi possono capitare. Abbiamo fatto una partita splendida contro la Francia e l’abbiamo pagata fisicamente. Nessuno si aspettava un percorso in Nations così interessante. Ci deve far riflettere che nel secondo tempo abbiamo preso troppi contropiedi. Andavano fatte più preventive, ma penso che questa sconfitta ci possa e ci deve servire. Quando giochi una partita così intensa come quella contro la Francia, rigiocare dopo due giorni non è facile Non deve essere una scusa, ma ha inciso col fatto di non essere brillanti».

Il messaggio del capitano è chiaro: la sconfitta contro il Belgio deve rappresentare un’occasione di crescita. L’Italia dovrà ripartire dagli aspetti positivi mostrati contro la Francia, correggendo le disattenzioni difensive e ritrovando brillantezza fisica e mentale.