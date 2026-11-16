Endrick Milan, Mourinho dice no: «60 milioni non bastano», ma Yormark apre un canale con Roc Nation

I rossoneri continuano a lavorare per portare il talento brasiliano Endrick a Milano, ma il tecnico portoghese non vuole privarsene a gennaio

Il Milan insiste per Endrick, ma la trattativa si presenta tutt’altro che semplice. Il principale ostacolo è rappresentato da José Mourinho, che non avrebbe alcuna intenzione di lasciar partire il talento brasiliano durante il mercato di gennaio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’allenatore considera il giovane attaccante una risorsa importante per il progetto tecnico e vuole puntare su di lui.

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La proposta rossonera sarebbe particolarmente significativa: 60 milioni di euro più 10 milioni di bonus, con una clausola di recompra da 80 milioni a favore del Real Madrid. Una formula studiata per convincere Florentino Perez, ma che al momento non sembra sufficiente a superare le resistenze dello Special One.

Anche la Roma avrebbe valutato la possibilità di ottenere Endrick in prestito, senza però trovare una strada semplice.

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Yormark e Roc Nation: il Milan prova a giocarsi una carta importante

La società milanista, tuttavia, non intende mollare. Un ruolo importante potrebbe averlo Brett Yormark, nuovo CEO di Milan Sports & Entertainment, fratello gemello di Michael Yormark, presidente di Roc Nation Sports International, agenzia che rappresenta Endrick.

I rapporti familiari e professionali tra i due, insieme ai legami già esistenti tra Gerry Cardinale e Roc Nation, potrebbero favorire un dialogo con l’entourage del brasiliano.

Resta però il nodo principale: Mourinho. Senza il suo via libera, anche un’offerta da 60 milioni e relazioni privilegiate rischiano di non bastare per portare Endrick in rossonero.