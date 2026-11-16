Calciomercato Milan, assalto a Goncalo Inacio: Amorim lo vuole a gennaio, idea Van Dijk per giugno

Goncalo Inacio è il primo obiettivo per rinforzare la retroguardia rossonera: servono 40-45 milioni, mentre per l’estate prende quota anche l’ipotesi del centrale olandese del Liverpool

Il Milan prepara una doppia operazione per la difesa. Il nome in cima alla lista per il mercato di gennaio è quello di Gonçalo Inácio, 25enne capitano dello Sporting Lisbona, per il quale Ruben Amorim avrebbe manifestato il proprio interesse. Il tecnico portoghese conosce bene il giocatore e vorrebbe ritrovarlo nella sua squadra.

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Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il centrale rappresenta un obiettivo concreto per i rossoneri, che possono contare anche sulla disponibilità del calciatore e sul rapporto di stima con il connazionale Amorim. Lo Sporting, tuttavia, considera Inácio un elemento importante e la valutazione si aggirerebbe attualmente tra i 40 e i 45 milioni di euro.

Il mercato milanista non si concentrerà soltanto sull’attacco, dove restano aperte le piste che portano a Tresoldi ed Endrick. La dirigenza vuole infatti aggiungere un difensore capace di aumentare le alternative a disposizione e offrire un contributo immediato.

Van Dijk per giugno: il Milan sogna un colpo a parametro zero

Per la prossima estate, invece, prende forma un’altra suggestione: Virgil van Dijk. Il centrale olandese, 35 anni, potrebbe rappresentare un’occasione qualora si concretizzasse la possibilità di arrivare a parametro zero alla scadenza del contratto con il Liverpool.

Un’operazione che ricorderebbe quelle di Ibrahimovic e Modrić, campioni di esperienza internazionale chiamati a contribuire al progetto rossonero.

Tra Inácio e Van Dijk, il Milan studia dunque una strategia per rinforzare la retroguardia e puntare a una dimensione internazionale.