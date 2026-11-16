Napoli, Anguissa verso l’addio? Il Marsiglia fa sul serio: contatti e offerte per luglio

L’Olympique Marsiglia è interessato al centrocampista azzurro Anguissa in vista della prossima stagione: il contratto con il Napoli non è stato rinnovato e diverse società si sono già mosse per convincerlo

Il futuro di Frank Anguissa potrebbe essere lontano da Napoli. Il centrocampista camerunese è finito nel mirino dell’Olympique Marsiglia, che starebbe valutando concretamente la possibilità di ingaggiarlo a parametro zero a partire dal prossimo luglio.

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A riportare la notizia è Nicolò Schira, secondo cui il club francese sarebbe realmente interessato al giocatore e avrebbe già avviato i primi contatti per provare a convincerlo a trasferirsi in Ligue 1.

La situazione contrattuale del centrocampista rappresenta un elemento fondamentale. Anguissa non ha ancora raggiunto un accordo con il Napoli per il rinnovo e questa situazione ha attirato l’attenzione di diverse società, pronte a sfruttare l’opportunità di assicurarsi un giocatore di esperienza internazionale senza dover pagare il cartellino.

Anguissa, futuro ancora da decidere: diverse squadre alla finestra

L’Olympique Marsiglia non sarebbe l’unica società interessata. Secondo quanto riferito da Schira, diversi club hanno già contattato il centrocampista, presentandogli anche alcune proposte concrete per il futuro.

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Al momento, però, non è arrivata una decisione definitiva da parte del giocatore. Anguissa starebbe valutando le varie possibilità, senza aver ancora scelto quale sarà la sua prossima destinazione.

Per il Napoli si tratta di una situazione da monitorare attentamente: perdere il camerunese a parametro zero rappresenterebbe un’eventualità da evitare, soprattutto considerando il suo peso negli equilibri della squadra.

Il Marsiglia resta alla finestra, pronto a giocarsi le proprie carte per portarlo in Francia.