Mercato Juventus, Manchester United su McKennie: Pochettino lo vuole a gennaio

Mckennie è finito nel mirino dei Red Devils su precisa richiesta del nuovo allenatore: la società bianconera, però, non sembra intenzionata a privarsi di una pedina importante per Spalletti
Il Manchester United mette nel mirino Weston McKennie in vista della sessione invernale di calciomercato. Il centrocampista della Juventus, classe 1998 e protagonista anche con la nazionale statunitense, sarebbe finito nella lista degli obiettivi dei Red Devils per rinforzare la mediana.
LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato
Secondo quanto riportato da Sportmediaset, l’interesse sarebbe legato soprattutto alla volontà di Mauricio Pochettino, nuovo allenatore del Manchester United, che conosce molto bene il giocatore avendolo allenato durante la sua esperienza alla guida della nazionale americana.
Il tecnico argentino apprezzerebbe particolarmente le caratteristiche del centrocampista bianconero e avrebbe individuato in lui un profilo adatto alle esigenze della squadra inglese. Da qui la possibilità di un tentativo già a gennaio per provare a convincere la Juventus.
McKennie, Spalletti non vuole perderlo: serve un’offerta importante
La strada per arrivare al centrocampista, tuttavia, si preannuncia complicata. La Juventus considera McKennie una pedina importante e Luciano Spalletti ne apprezza soprattutto la grande duttilità tattica.
L’americano è infatti in grado di ricoprire diversi ruoli, adattandosi alle necessità della squadra e garantendo soluzioni differenti all’allenatore. Una caratteristica che lo rende particolarmente prezioso all’interno della rosa bianconera.
Per questo motivo, una sua partenza durante il mercato invernale appare difficile. Soltanto un’offerta economicamente molto vantaggiosa potrebbe spingere la dirigenza juventina a prendere in considerazione la cessione.
Il Manchester United resta alla finestra, ma convincere la Juventus non sarà semplice.