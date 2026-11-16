Elezioni FIGC, Galliani rinuncia al ricorso contro Malagò! La decisione sul caso Genoa: «Un pericoloso precedente»

Elezioni FIGC, Adriano Galliani decide di non impugnare la candidatura di Giovanni Malagò alla presidenza federale: la lettera del legale Filippo Lattanzi

Importante svolta nella corsa alla presidenza della FIGC, in vista delle elezioni fissate per il 14 dicembre 2026. Adriano Galliani ha deciso di non impugnare l’ammissione della candidatura di Giovanni Malagò, attuale commissario federale sostenuto dalla Lega Serie A. La decisione è stata comunicata attraverso una lettera firmata dall’avvocato Filippo Lattanzi, legale dell’ex dirigente del Milan. Si chiude così la controversia sulla validità dell’accredito del Genoa, pur restando alcune perplessità espresse dallo stesso Galliani. La notizia è stata confermata anche dall’ANSA.

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Elezioni FIGC, il caso della doppia firma del Genoa

La vicenda nasce dalla controversa posizione del Genoa, che inizialmente aveva sostenuto la candidatura di Galliani attraverso l’amministratore delegato Andres Blazquez.

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Successivamente, il club rossoblù ha revocato il primo accredito, presentandone uno nuovo a sostegno di Malagò, con il coinvolgimento del presidente Dan Sucu. Una situazione che ha alimentato il confronto sulla regolarità delle sottoscrizioni necessarie per partecipare alle elezioni federali.

Elezioni FIGC, la lettera di Galliani sulla candidatura di Malagò

Attraverso una comunicazione ufficiale, l’avvocato Filippo Lattanzi ha chiarito la posizione del proprio assistito, sottolineando come la rinuncia all’impugnazione non equivalga a condividere quanto avvenuto.

SULLA DECISIONE DI NON IMPUGNARE – «L’Avv. Filippo Lattanzi comunica la volontà del Sen. Adriano Galliani di non impugnare l’ammissione della candidatura del Dott. Giovanni Malagò alla carica di Presidente Federale. E tanto pur nella consapevolezza che considerare efficace l’accredito del Genoa CFC, e dunque conteggiarlo a sostegno di tale candidatura, costituisca un pericoloso precedente».

Elezioni FIGC, Galliani vuole evitare tensioni nel calcio italiano

Nella seconda parte della lettera vengono spiegate le motivazioni della scelta, legate alla volontà di evitare ulteriori contrapposizioni durante il percorso elettorale.

SUL CASO GENOA E IL FUTURO DELLA FIGC – «Il Genoa aveva infatti già accreditato il Sen. Galliani, quando ha sottoscritto un secondo accredito a favore del Dott. Malagò. La decisione del Sen. Galliani di non agire nasce dalla convinzione che il contenzioso potrebbe generare tensioni e strumentalizzazioni nel percorso elettorale verso l’Assemblea elettiva del 14 dicembre. Il sistema calcio, secondo il Sen. Galliani, ha invece bisogno di recuperare credibilità, serenità e compattezza al suo interno, anche con gesti di responsabilità come questo».

La decisione consente dunque di proseguire il percorso verso l’Assemblea elettiva del 14 dicembre, quando si deciderà il futuro della presidenza federale. Resta aperto il confronto tra Galliani e Malagò, in una fase particolarmente delicata per gli equilibri istituzionali del calcio italiano.