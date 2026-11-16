Panchina d’Oro 2026, trionfa Chivu! Il tecnico dell’Inter batte Fabregas e Gasperini: tutti i vincitori e le parole del nerazzurro – Calcio News 24

Panchina d’Oro 2026, Cristian Chivu premiato come miglior allenatore della Serie A 2025/2026: decisivi lo Scudetto e la Coppa Italia conquistati con l’Inter. Alvini e Tomei vincono i riconoscimenti per Serie B e Serie C

È Cristian Chivu il vincitore della Panchina d’Oro 2026, prestigioso riconoscimento assegnato al miglior allenatore della Serie A 2025/2026. Il tecnico rumeno dell’Inter è stato premiato al Centro Tecnico Federale di Coverciano, al termine delle votazioni espresse dai colleghi. Un successo che celebra la straordinaria stagione vissuta sulla panchina nerazzurra, culminata con la conquista dello Scudetto e della Coppa Italia al primo tentativo.

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Chivu si aggiudica la 35ª edizione del premio, succedendo nell’albo d’oro ad Antonio Conte, vincitore della precedente edizione grazie ai risultati ottenuti con il Napoli.

Panchina d’Oro 2026, Chivu davanti a Fabregas e Gasperini: i risultati delle votazioni

La vittoria di Chivu è arrivata al termine di una votazione particolarmente combattuta. L’allenatore dell’Inter ha raccolto 16 preferenze sulle 43 disponibili, precedendo Cesc Fabregas, tecnico del Como, che ha ottenuto 12 voti.

Terzo posto per Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, fermatosi a 9 preferenze. Un risultato che testimonia l’apprezzamento dei colleghi per il lavoro svolto dai tre tecnici durante la passata stagione.

Panchina d’Oro 2026, le parole di Chivu dopo il premio

Visibilmente soddisfatto, Cristian Chivu ha ringraziato i colleghi, la società nerazzurra e tutte le persone che hanno contribuito al raggiungimento degli obiettivi stagionali.

SUL PREMIO E I RINGRAZIAMENTI – «Grazie a tutti voi per questo premio che arriva da dei colleghi. Ringrazio il settore tecnico, gli allenatori, l’Inter, il mio staff e i giocatori che trasformano le nostre idee in risultati. Infine un grazie anche alla mia famiglia che mi è vicina nelle vittorie e nelle sconfitte».

Panchina d’Oro Serie B, Alvini premiato dopo la promozione del Frosinone

Per quanto riguarda la Serie B, il riconoscimento è stato assegnato a Massimiliano Alvini, protagonista della promozione in Serie A del Frosinone nella stagione 2025/2026.

Il tecnico ha ottenuto 26 voti su 43, precedendo Giovanni Stroppa, artefice del ritorno del Venezia nella massima categoria. Terza posizione per Alberto Aquilani, reduce dall’esperienza con il Catanzaro, arrivato fino alla finale playoff persa contro il Monza.

Panchina d’Oro Serie C, Tomei conquista il riconoscimento

Nella categoria riservata alla Serie C, il premio è stato conquistato da Francesco Tomei, allenatore dell’Ascoli, protagonista del ritorno dei marchigiani in Serie B.

Il tecnico bianconero ha raccolto 41 preferenze su 79 votanti, superando Fabio Gallo del Vicenza e Christian Bucchi dell’Arezzo, rispettivamente secondo e terzo.

La cerimonia di Coverciano ha così celebrato tre allenatori protagonisti di importanti successi nella stagione 2025/2026, riconosciuti direttamente dai colleghi attraverso le votazioni della Panchina d’Oro.