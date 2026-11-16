Malagò difende l’Italia di Mancini dopo il ko col Belgio: «Il percorso è partito bene. La rinuncia al ricorso di Galliani un segnale di signorilità»

Giovanni Malagò analizza l’eliminazione dell’Italia dalla Nations League, promuove il lavoro di Roberto Mancini e interviene sulle elezioni FIGC e sulla rinuncia al ricorso di Galliani

La pesante sconfitta dell’Italia contro il Belgio per 4-1, costata agli Azzurri l’eliminazione dalla Nations League, non cancella quanto di positivo costruito dalla Nazionale negli ultimi mesi. Ne è convinto Giovanni Malagò, commissario della FIGC, che ha analizzato il percorso della squadra guidata da Roberto Mancini, invitando a mantenere equilibrio nei giudizi dopo il crollo di Bruxelles.

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L’ex presidente del CONI, candidato alla presidenza federale nelle elezioni del 14 dicembre 2026, ha parlato a Coverciano, a margine della cerimonia della 35ª edizione della Panchina d’Oro, riconoscimento conquistato da Cristian Chivu dopo la stagione 2025/2026, culminata con la vittoria dello Scudetto e della Coppa Italia alla guida dell’Inter.

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Nel corso del suo intervento, Malagò si è soffermato anche sulla crescita dei giovani azzurri, sulla necessità di superare alcuni vecchi principi tattici e sulla decisione di Adriano Galliani di non impugnare l’ammissione della sua candidatura alle prossime elezioni federali. Di seguito le sue dichiarazioni.

SULLA SCONFITTA CONTRO IL BELGIO – «Purtroppo ieri sera a Bruxelles con il Belgio non è andata bene. Però io credo che si sia fatto molto bene quello che si è fatto fino ad adesso».

SUL PERCORSO DELL’ITALIA E SUI GIOVANI – «Vediamo sempre le cose negative, sicuramente è un risveglio».

SULLA CRESCITA DELLA NAZIONALE – «Ho sempre detto di stare con i piedi per terra, non è che da marzo a oggi l’Italia sia diventata una squadra di fenomeni. Fa parte del percorso, credo sia giusto dire che sono sconfitte che uno vorrebbe evitare, però insegnano comunque qualcosa. Siamo contenti di questo numero impressionante di italiani che ci stanno seguendo, penso al 43% di share anche in concomitanza con altri eventi. Stanno scoprendo nuovi italiani, giovani che si affacciano alla ribalta del calcio internazionale. Non serve essere così tecnici nel far presente che questi ragazzi avranno un grande futuro. Chiaro, serve qualche anno».

SULL’EQUILIBRIO NEI GIUDIZI E IL CALCIO ITALIANO – «Dipende da cosa intende. Nulla è più vero, e ne ho avuto la conferma, del fatto che siamo sessanta milioni di allenatori. Ognuno dice la sua e ognuno si sente, anche in modo divertente, legittimato a esprimere un’opinione. Tanti parlano del calcio all’italiana, dell’importanza di saper difendere. Abbiamo una scuola che ha fatto la storia del calcio, con un sano contropiede. Ma in realtà è tutto superato, il calcio internazionale è andato oltre: forse l’equilibrio è proprio questo, non essere ancorati a vecchi schemi del passato, che dal mio punto di vista non ti portano lontano. Quando sai che gli altri sono sulla carta più bravi devi inventarti qualcosa di più a livello tattico. Non abbiamo nulla da farci insegnare».

SULLA RINUNCIA AL RICORSO DI GALLIANI – «È un segnale importante e distensivo, onestamente lo immaginavo. Adesso c’è un bel problema: cosa fate voi giornalisti da qui al 14 dicembre, a parte parlare degli altri campionati? Non c’è più quel tema, tanti di voi si sono scoperti giuristi e amministrativisti. È un segnale di signorilità».

SULLA PANCHINA D’ORO E CESC FABREGAS – «Sta diventando più importante e più bello anche grazie alla presenza di Cesc Fabregas, come pure di tante altre persone. Noi abbiamo bisogno di persone che hanno un prestigio, una considerazione, tali da andare fuori da un discorso nazionale. C’è stato il Pallone d’Oro: 20/30 anni fa, un numero molto importante di calciatori della Serie A era nelle prime posizioni. Quest’anno Lautaro è ventiduesimo, questo dice tutto: abbiamo bisogno di persone che ci facciano salire in credibilità e in prestigio».

SUL BILANCIO DEL MANCINI-BIS – «Molto, molto sufficiente, anche buono. Se ci avessero detto, vedendo il girone, che sarebbe andata così… La Turchia è una squadra che ha fatto il Mondiale e che ha ottime prospettive. Le altre due erano la Francia, considerata la più forte, e il Belgio, che per anni è stato sul podio del ranking FIFA ed è stato l’unico a fare gol alla Spagna ai Mondiali. Sembravamo agnelli sacrificali, invece rimaniamo in Nations League: c’è tanto da fare, ma il percorso è partito bene».

Le parole di Giovanni Malagò confermano dunque la fiducia nel progetto tecnico di Roberto Mancini, nonostante la mancata qualificazione ai quarti di finale della Nations League. Per il commissario federale, il risultato contro il Belgio rappresenta una battuta d’arresto dalla quale ricavare indicazioni utili, senza mettere in discussione i progressi compiuti dalla Nazionale e le prospettive dei suoi giovani talenti.