FIFA, l’UEFA sfida Infantino e punta su Philippe Diallo! Chi è il candidato francese: la carriera e il retroscena su Figo

Elezioni FIFA 2027, Philippe Diallo ha ricevuto il sostegno unanime delle federazioni europee rappresentate nel Comitato Esecutivo UEFA e nel Consiglio FIFA

La corsa alla presidenza della FIFA entra nel vivo con una svolta importante. L’UEFA, guidata da Aleksander Čeferin, ha deciso di sostenere la candidatura di Philippe Diallo, attuale presidente della Federazione Francese di Calcio (FFF), in vista delle elezioni del 18 marzo 2027, in programma a Rabat, in Marocco. Il dirigente transalpino si prepara così a sfidare Gianni Infantino, presidente dell’organizzazione mondiale dal febbraio 2016.

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La decisione è arrivata durante una riunione del 16 novembre, nella quale le federazioni nazionali rappresentate nel Comitato Esecutivo UEFA e nel Consiglio FIFA hanno espresso all’unanimità il proprio sostegno a Diallo. Il francese ha accettato l’invito, ma la candidatura dovrà essere formalmente ratificata dal Comitato Esecutivo della FFF, convocato per martedì 17 novembre.

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Elezioni FIFA, perché l’UEFA ha scelto Diallo per sfidare Infantino

Come comunicato ufficialmente dall’UEFA, la decisione nasce dalle crescenti preoccupazioni delle federazioni europee sulla gestione della FIFA e sulla necessità di ristabilire fiducia e collaborazione all’interno del calcio mondiale.

L’obiettivo dichiarato è promuovere una governance più trasparente, rafforzare il rapporto con le federazioni nazionali e garantire maggiore attenzione allo sviluppo del calcio in tutte le regioni del mondo.

La contrapposizione con Infantino era diventata evidente già a settembre, quando la Federcalcio francese aveva ritirato il proprio sostegno alla sua rielezione, criticando alcune iniziative legate alla gestione economica della FIFA.

Chi è Philippe Diallo: dagli studi a Parigi alla carriera nel calcio

Nato il 2 agosto 1963 a Saint-Nazaire, Philippe Diallo ha 63 anni e vanta oltre trent’anni di esperienza nella dirigenza sportiva.

Da giovane frequenta il settore giovanile del Nantes, giocando come centrocampista, prima di orientarsi verso gli studi giuridici. Consegue successivamente un diploma presso Sciences Po a Parigi, costruendo una preparazione destinata a caratterizzare il suo percorso professionale.

Nel 1992 diventa direttore generale dell’Union des Clubs Professionnels de Football (UCPF), associazione rappresentativa delle società professionistiche francesi. Mantiene l’incarico fino al 2021, occupandosi delle questioni economiche e organizzative del settore.

Tra il 2009 e il 2021 fa parte anche del consiglio di amministrazione della Ligue de Football Professionnel (LFP). Dal 2003 opera nelle strutture FIFA dedicate alla risoluzione delle controversie, mentre dal 2013 guida il CoSMoS, organizzazione rappresentativa dei datori di lavoro dello sport francese.

Philippe Diallo, dalla presidenza della Federcalcio francese all’UEFA

L’ascesa istituzionale prosegue nel 2021, quando Diallo entra nel Comitato Esecutivo della FFF come tesoriere generale, diventandone successivamente vicepresidente delegato.

Nel 2023 assume la guida ad interim della federazione dopo la crisi culminata con le dimissioni di Noël Le Graët. Il 10 giugno 2023 viene eletto ufficialmente presidente con il 91,26% dei voti, ottenendo poi la riconferma il 14 dicembre 2024 per un nuovo mandato quadriennale.

Sempre nel 2023 entra nel Comitato Esecutivo UEFA, consolidando la propria presenza nelle istituzioni calcistiche internazionali. Durante la sua presidenza federale ha indicato tra le priorità il rafforzamento economico dei club francesi, lo sviluppo del calcio di base e la creazione di una Ligue 3 professionistica.

Elezioni FIFA, il retroscena su Luis Figo e gli altri candidati

Prima della scelta di Diallo, erano circolati diversi nomi come possibili sfidanti di Infantino.

Secondo quanto riportato dal portale francese Foot Mercato, alcuni dirigenti UEFA avevano valutato anche Luis Figo, ex centrocampista di Inter, Barcellona e Real Madrid. Il portoghese aveva già tentato la candidatura alla presidenza FIFA nel 2015, ritirandosi prima delle elezioni.

Tra i profili presi in considerazione figuravano anche Sándor Csányi, presidente della Federcalcio ungherese, e Arsène Wenger, ex allenatore dell’Arsenal.

La scelta ufficiale è però ricaduta su Diallo, il cui percorso amministrativo e istituzionale è stato ritenuto adatto a rappresentare la proposta sostenuta dalle federazioni europee coinvolte.

FIFA, le prossime tappe verso le elezioni del 18 marzo 2027

Il primo appuntamento decisivo è fissato per il 17 novembre, quando la Federcalcio francese dovrà ratificare la candidatura. Il termine per presentare le candidature scadrà invece il 18 novembre.

Per partecipare alle elezioni sarà necessario ottenere l’appoggio di almeno cinque federazioni affiliate alla FIFA.

Il sostegno europeo rappresenta il punto di partenza della candidatura di Philippe Diallo, che dovrà cercare consensi anche nelle altre confederazioni continentali. Il Congresso FIFA di Rabat, previsto il 18 marzo 2027, stabilirà chi guiderà il calcio mondiale nel prossimo mandato.