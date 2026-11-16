Italia Under 21 Belgio 2-2, gli Azzurrini interrompono la serie di sei vittorie consecutive ma evitano la sconfitta grazie al rigore di Ekhator nel finale
L’Italia Under 21 di Silvio Baldini chiude il proprio impegno contro il Belgio con un pareggio per 2-2 nell’amichevole disputata allo stadio Armando Picchi di Livorno. Si interrompe la striscia di sei vittorie consecutive degli Azzurrini, reduci dal successo contro la Francia, ma arriva comunque una risposta importante sul piano del carattere. Dopo il vantaggio iniziale firmato da Luigi Cherubini, la doppietta di Robin Mirisola ribalta il risultato, prima del rigore decisivo trasformato da Jeff Ekhator all’88’.
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Italia Under 21 Belgio, Cherubini sblocca il risultato: Mirisola risponde subito
Baldini cambia cinque giocatori rispetto alla formazione schierata contro la Francia, mentre il Belgio di Gillis Swerts presenta nove novità rispetto alla precedente sfida con la Germania.
Gli ospiti partono con maggiore intensità, costringendo Giovanni Daffara a intervenire su Vermant. L’Italia fatica a trovare spazi, ma al 25′ passa in vantaggio: Inacio calcia verso la porta, Pieklak respinge e Cherubini ribadisce in rete.
La gioia azzurra dura appena due minuti. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Mirisola sfrutta un pallone arrivato da Burlet e firma l’1-1. Prima dell’intervallo Dagasso e Camarda sfiorano il nuovo vantaggio.
Italia Under 21 Belgio, Mirisola completa la rimonta nella ripresa
Il secondo tempo si apre con un’occasione per Inacio, fermato dal portiere belga. Al 52′, però, il Belgio trova il sorpasso: Mbangula avvia l’azione, Nonge serve Mirisola e l’attaccante realizza la doppietta personale.
L’Italia prova a reagire, ma gli ospiti continuano a creare occasioni pericolose. Diventano fondamentali gli interventi difensivi di Comuzzo e Mane, oltre alle parate di Daffara, decisivo soprattutto nell’uno contro uno con Noubi.
Italia Under 21 Belgio, Ekhator pareggia su rigore: Daffara salva gli Azzurrini
Quando la sconfitta sembra ormai inevitabile, arriva l’episodio che cambia il finale. Amatucci serve in profondità Ekhator, che conquista un calcio di rigore e si presenta sul dischetto.
L’attaccante della Juventus non sbaglia e firma il 2-2 all’88’, premiando la determinazione della squadra di Baldini.
Nel recupero serve un altro intervento straordinario di Daffara su Duranville per conservare il pareggio. Gli Azzurrini interrompono la serie di successi, ma confermano carattere e capacità di reagire alle difficoltà.