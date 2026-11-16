Elezioni FIGC, Adriano Galliani spiega perché ha rinunciato al ricorso contro la candidatura di Giovanni Malagò e annuncia la volontà di confermare Roberto Mancini alla guida dell’Italia

La corsa alla presidenza della FIGC entra sempre più nel vivo, con Adriano Galliani e Giovanni Malagò pronti a contendersi la guida della Federazione nelle elezioni del 14 dicembre 2026. L’ex amministratore delegato di Milan e Monza è tornato sulla controversia relativa alla candidatura del suo avversario, spiegando le ragioni che lo hanno portato a rinunciare al ricorso legato alla doppia firma del Genoa.

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Intervenuto durante il Premio Modello Virtuoso del Calcio Italiano e in occasione della presentazione del Trofeo Italo Galbiati, Galliani ha affrontato diversi argomenti, dalla situazione istituzionale del calcio italiano al futuro della Nazionale di Roberto Mancini.

Ai microfoni di Sky Sport, il candidato alla presidenza federale ha inoltre raccontato i motivi della propria candidatura, ricordando alcuni momenti importanti della sua lunga carriera dirigenziale e dedicando parole di grande affetto a Italo Galbiati, storico collaboratore di Fabio Capello.

Elezioni FIGC, Galliani spiega la rinuncia al ricorso contro Malagò

Il primo tema affrontato riguarda la decisione di non impugnare l’ammissione della candidatura di Giovanni Malagò. Una scelta che, secondo Galliani, nasce dalla necessità di garantire maggiore tranquillità al movimento calcistico italiano, pur mantenendo forti perplessità sulla gestione delle firme a sostegno dei candidati.

SULLA RINUNCIA AL RICORSO – «Ho pensato di non fare nessun ricorso perché il calcio ha già tanti problemi, ha bisogno di serenità. Ho rinunciato, anche se continuo a pensare che sia assolutamente un problema che qualcuno possa votare prima un candidato e poi l’altro. Perché con questo giochino, in qualunque momento, potrebbe nascere una compravendita di voti, in qualunque momento uno ti revoca o ti dà e cambia tutto. Va regolamentata questa cosa».

Elezioni FIGC, Galliani sulla sfida con Malagò e la conferma di Mancini

L’ex dirigente rossonero ha successivamente commentato le prospettive della propria candidatura, evitando di sbilanciarsi sull’esito delle votazioni.

SULLE POSSIBILITÀ DI VITTORIA – «Non voglio essere né fiducioso né non fiducioso. Siamo due candidati e uno vincerà, con serenità vedremo come andranno le cose».

Spazio anche a un argomento particolarmente importante per il futuro della Nazionale italiana. Galliani è stato infatti interrogato sulla possibilità di confermare Roberto Mancini come commissario tecnico degli Azzurri qualora dovesse diventare presidente della FIGC.

SULLA CONFERMA DI ROBERTO MANCINI – «Adesso parlare di questa roba qui non sta a me, ma assolutamente sì».

Elezioni FIGC, Galliani racconta chi lo ha convinto a candidarsi

Durante la presentazione del Trofeo Italo Galbiati, Galliani ha spiegato anche come sia maturata la decisione di partecipare alla corsa per la presidenza federale.

SUI MOTIVI DELLA CANDIDATURA – «Mi hanno convinto le telefonate, oltre che di qualche club, dell’associazione calciatore e dell’associazione allenatori. Ulivieri mi ha detto che i migliori rapporti con la Lega Calcio era quando ero presidente io. Ho depositato il mio programma».

SUL CASO MALAGÒ E LA DOPPIA FIRMA – «Continuo a essere convinto che non si possa dare un voto due volte, perché sennò qualunque candidatura può essere tolta all’ultimo. Da uomo di calcio, penso che il nostro mondo ha bisogno di serenità. Per questo ho pensato di non fare niente e andare al 14 dicembre. Si vota tra quattro settimane e vediamo cosa succede».

Galliani ricorda la Champions League del 2003 e rende omaggio a Galbiati

Non sono mancati riferimenti alla lunga esperienza di Adriano Galliani nel mondo del calcio, in particolare agli anni trascorsi al Milan. L’ex dirigente ha ricordato la storica finale di Champions League del 2003, vinta dai rossoneri contro la Juventus ai calci di rigore a Manchester.

SULLA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE DEL 2003 – «Rimarranno scolpiti della mia memoria. Dida? Potrebbe giocare ancora».

Infine, un ricordo particolarmente sentito per Italo Galbiati, figura storica dello staff tecnico rossonero e collaboratore di Fabio Capello.

SUL RICORDO DI ITALO GALBIATI – «Quando noi siamo arrivati al Milan nel ’86 c’era già. Io l’ho voluto anche a Monza e 80 anni calciava ancora benissimo. Lui ha insegnato a calciare a Ibrahimovic: lui era forte ma non sapeva calciare in porta. Non era solo un bravo allenatore, sapeva anche scovare i giocatori. Un allenatore completo e oggi ce ne sono pochi come lui».

Le dichiarazioni di Galliani confermano dunque la volontà di affrontare le prossime elezioni FIGC senza ulteriori contenziosi sulla candidatura di Malagò. Il 14 dicembre sarà il momento decisivo per conoscere il nuovo presidente federale, con il futuro della Nazionale e il rilancio del calcio italiano al centro del confronto tra i due candidati.