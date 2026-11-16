Milan, Geoffrey Moncada racconta come i rossoneri sono arrivati ad Alphadjo Cisse: dal lavoro degli osservatori all’esplosione al Catanzaro, passando per la concorrenza del PSV Eindhoven

Alphadjo Cisse rappresenta uno dei talenti più interessanti sui quali il Milan ha deciso di investire per il presente e il futuro. Il giovane calciatore italiano, protagonista di un percorso di crescita importante dopo le esperienze con Hellas Verona e Catanzaro, è stato al centro di una lunga intervista rilasciata da Geoffrey Moncada al canale YouTube Calcio e Pepe. L’ex direttore tecnico rossonero ha ripercorso tutte le tappe che hanno portato il club a puntare sul giocatore, svelando alcuni retroscena di mercato e spiegando le caratteristiche che lo rendono un prospetto particolarmente interessante.

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Dalle prime segnalazioni degli osservatori fino alla concorrenza del PSV Eindhoven, Moncada ha raccontato anche le difficoltà incontrate durante la trattativa, soffermandosi sul potenziale economico e tecnico di Cisse. Spazio inoltre alle considerazioni su Ruben Amorim, alla versatilità del giovane talento e alla sua personalità.

SULLA CRESCITA DI CISSE – «I tifosi se lo ricorderanno, è un giocatore che seguivamo già quando era all’Hellas Verona».

SULLE PRESTAZIONI DEL GIOCATORE – «Quello che sta facendo non è normale».

SUL FUTURO DI CISSE – «Penso che in futuro i grandi club, magari quelli della Premier League, si diranno: questo ragazzo è passato dal Catanzaro al Milan, poi alla Nazionale, gioca in Europa League e magari l’anno prossimo giocherà in Champions League».

SUL PRIMO INTERESSE DEL MILAN – «Avevamo uno scout che lavorava nei dintorni di Verona e ci aveva subito segnalato questo ragazzo, Alphadjo Cisse, che giocava nell’Under 17 e poi nella Primavera, nell’Under 20. Così siamo andati a vederlo ed era molto interessante, perché è un giocatore completamente diverso dai classici profili del settore giovanile italiano. Poteva giocare da seconda punta, da esterno, da mezzala, da numero 10. Praticamente a ogni partita cambiava posizione».

SUL PROGETTO MILAN FUTURO E IL CATANZARO – «Due o tre anni fa abbiamo avviato il progetto Milan Futuro. La nostra idea era quella di prenderlo per quella squadra un anno prima, ma non siamo riusciti a trovare un accordo con l’Hellas Verona. Volevano tenerlo e hanno deciso di mandarlo in prestito in Serie B, al Catanzaro. Ovviamente lo abbiamo seguito molto attentamente anche lì, in Serie B, e lì è letteralmente esploso nei primi sei mesi. Ci siamo detti che aveva superato talmente bene il salto dalla Primavera e dalla panchina del Verona alla Serie B che a quel punto bisognava muoversi».

SU COME HA CONVINTO IL MILAN A INVESTIRE SU CISSE – «Convincere il club non è stato così difficile, perché lavoravamo su Cisse già da diversi anni. Il club lo conosceva, ne avevamo parlato, io stesso ne avevo parlato con l’amministratore delegato e con i diversi allenatori che si erano succeduti. Avevamo uno storico abbastanza importante delle sue partite e delle sue prestazioni. Insomma, conoscevamo già abbastanza bene il dossier».

SULLA CONCORRENZA DEL PSV E IL PREZZO DEL CARTELLINO – «La difficoltà, a volte, è il tempismo. Era inverno e bisognava fare in fretta. Perché altrimenti il PSV Eindhoven lo avrebbe preso direttamente. E invece di pagare tra i 7 e gli 8 milioni di euro al Verona, se fosse andato al PSV e tu avessi voluto acquistarlo successivamente, magari dopo aver giocato in Champions League, il prezzo sarebbe salito a 30 o 40 milioni di euro. A volte bisogna accelerare un po’ le cose. Ma all’interno del club lo conoscevano già tutti, e questo è stato positivo».

SULLE QUALITÀ TECNICHE DI CISSE – «Tutto quello che riguarda la conduzione della palla, i cambi di direzione… Soprattutto quando era più giovane, riusciva a fare tantissima differenza in questo modo. Ma anche la capacità di utilizzare entrambi i piedi. È sempre più difficile trovare giocatori di questo tipo».

SULLA DUTTILITÀ TATTICA – «È capace di giocare da esterno, ma anche da numero 10, da trequartista, come si dice in Italia, oppure da seconda punta. Quindi deve avere tante soluzioni a disposizione. E in Serie B gli avversari gli mettevano addosso una pressione enorme».

SUL PERCORSO DI CRESCITA DEL GIOCATORE – «Non è passato da un grande club europeo. All’inizio ha giocato in società più piccole. Ed è proprio questo, secondo me, che gli ha permesso di trovare soluzioni da solo e di crescere attraverso le difficoltà. Nessuno gli ha regalato niente, non ha avuto nulla di facile».

SUL RUOLO DEGLI ALLENATORI NELLA VALORIZZAZIONE DEI GIOVANI – «Se l’allenatore è in sintonia con il club e accetta di far giocare questi giovani, è perfetto per la società. A volte, come club, bisogna assolutamente dirsi: questo giocatore dobbiamo prenderlo. Poi vedremo cosa succederà, magari all’allenatore non piacerà, ma intanto avere quel giocatore sotto contratto, all’interno del club, è fondamentale. E bisogna vederlo il prima possibile».

SU AMORIM E LA GESTIONE DEI GIOCATORI – «Amorim, quando era al Manchester United, aveva fatto una cosa interessante con Dorgu. Inizialmente lo impiegava come terzino sinistro, naturalmente, ma poi lo aveva schierato anche da ala destra in Premier League. Che abbia funzionato o meno, questo allenatore non ha avuto paura di fare scelte del genere e di cambiare posizione ai giocatori».

SULLE PROMESSE FATTE AI GIOVANI CALCIATORI – «Innanzitutto, noi non promettiamo niente. Questo è vero. Penso che un club come il PSV Eindhoven possa dire a un giocatore: “Vieni qui e sarai titolare”. Noi non potevamo dirglielo. La fortuna che abbiamo avuto è che, prima di tutto, ci chiamiamo AC Milan. E ti posso assicurare che questo rende le cose abbastanza facili. E soprattutto lui è italiano. Quindi, per un giocatore italiano, arrivare al Milan rappresenta una consacrazione».

SULLA SCELTA DI CISSE DI TRASFERIRSI AL MILAN – «Per quanto il PSV Eindhoven possa promettergli di giocare titolare tutte le partite, resta comunque il PSV, nei Paesi Bassi. Non è l’AC Milan. Non ha lo stesso peso per la famiglia, per il giocatore e anche per il suo agente. Bisogna considerare tutte le persone che circondano il giocatore, è importante. E nel suo caso ho visto immediatamente che, appena ha sentito parlare del Milan, aveva già fatto la sua scelta. È stato positivo. Ho visto un ragazzo molto determinato. Sapeva già quello che voleva».

SUL CARATTERE E SUL POTENZIALE DI CISSE – «A volte ci sono dei fenomeni, sai, giocatori talmente forti… Penso a Mbappé e Bernardo Silva, che erano con noi al Monaco. Erano talmente forti che quasi potevano permettersi di ‘essere arroganti’. Anzi, a volte è persino meglio. Giocatori come Neymar o Rafa Leão hanno una grande ‘arroganza calcistica’. Penso che Alphadjo non sia così. Ha questa umiltà perché viene da quella zona d’Italia, da Verona, perché è passato attraverso piccoli club. Penso che non si renda ancora conto del suo potenziale».

Le dichiarazioni di Geoffrey Moncada ricostruiscono un’operazione di mercato preparata attraverso un lungo lavoro di osservazione e accelerata dalla concorrenza internazionale. Per l’ex dirigente rossonero, Alphadjo Cisse possiede qualità tecniche, versatilità e caratteristiche caratteriali che possono consentirgli di affermarsi ad alti livelli. Il Milan ha scelto di investire sul giovane talento italiano proprio per accompagnarne la crescita e valorizzarne il potenziale nel corso delle prossime stagioni.