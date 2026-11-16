Brasile, Carlo Ancelotti replica agli attacchi di Romario dopo la sconfitta contro il Giappone: il commissario tecnico difende il proprio lavoro ma ammette le difficoltà della nazionale

Clima sempre più teso attorno alla Nazionale del Brasile e al commissario tecnico Carlo Ancelotti. La sconfitta per 3-2 contro il Giappone, nell’amichevole disputata a Singapore, ha scatenato numerose polemiche nei confronti dell’allenatore italiano, finito nel mirino di alcuni ex protagonisti della Seleçao. Tra i più critici figura Romario, campione del mondo nel 1994, che ha chiesto pubblicamente l’esonero dell’ex tecnico del Real Madrid.

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Ancelotti, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell’amichevole contro Singapore, ha risposto alle accuse senza nascondere le difficoltà attraversate dalla squadra. Il tecnico ha anche riconosciuto la necessità di migliorare il rendimento del Brasile, reduce dall’eliminazione agli ottavi di finale dei Mondiali 2026 contro la Norvegia.

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Brasile, Romario attacca Ancelotti: la risposta del commissario tecnico

La polemica è esplosa dopo il messaggio pubblicato sui social da Romario, che si è rivolto direttamente all’allenatore italiano chiedendone l’allontanamento.

L’ATTACCO DI ROMARIO – «Prendi le tue cose e vattene. Basta».

Parole durissime alle quali Ancelotti ha replicato durante la conferenza stampa, rivendicando il diritto dell’ex attaccante a esprimere liberamente le proprie opinioni.

SULLA RISPOSTA A ROMARIO – «Il mio lavoro in circa un anno e mezzo al timone della Seleção non è sufficiente. Romario? È la libertà di espressione e, in un Paese democratico, tutti possono esprimere la propria opinione. Romario ha espresso la sua ed è un diritto di tutti poter dire bugie, verità o sciocchezze. La verità è che Romario parla molto ed è un suo diritto».

Brasile, Ancelotti fa autocritica: «Devo fare di più e lo farò»

Nonostante le critiche, Carlo Ancelotti ha ribadito la volontà di proseguire il proprio lavoro alla guida del Brasile. L’allenatore italiano è consapevole delle difficoltà incontrate finora e della necessità di costruire una squadra maggiormente competitiva a livello internazionale.

SUL PROGETTO DEL BRASILE – «È un nuovo progetto, mi piace molto quello che stiamo facendo».

SUL FUTURO DELLA NAZIONALE – «Devo fare di più e lo farò. Mi piace stare qui, mi piace far parte della nazionale e devo migliorare. Devo impegnarmi di più affinché la nazionale torni ad essere competitiva. È da troppo tempo che non siamo competitivi. Mi piace stare qui e voglio dare il massimo affinché la Nazionale diventi la più competitiva al mondo».

La posizione del tecnico resta sostenuta dalla Confederazione Brasiliana di Calcio (CBF), che non ha manifestato l’intenzione di interrompere il rapporto con l’allenatore.

Brasile, Casagrande e Neto contro Ancelotti: critiche alle scelte tattiche

Oltre a Romario, anche Walter Casagrande, ex attaccante di Ascoli, Torino e della Nazionale brasiliana, ha contestato duramente il lavoro di Ancelotti.

Secondo quanto riportato dal portale brasiliano UOL, Casagrande ha criticato soprattutto l’assenza di un vero centrocampista creativo, suggerendo di valutare giocatori come Matheus Pereira, attualmente al Cruzeiro.

SULLE DIFFICOLTÀ TATTICHE – «La squadra non riesce ad evolversi dal punto di vista tattico».

SULLE RESPONSABILITÀ DI ANCELOTTI E RAPHINHA – «Ancelotti e Raphinha sono i simboli del fallimento della Seleçao».

Critiche sono arrivate anche da Neto, ex calciatore e attuale commentatore di TV Bandeirantes, che ha definito il tecnico italiano «un cercatore di consensi», esprimendo profonda delusione per i risultati ottenuti.

A far discutere è stata inoltre l’espulsione di Ancelotti e Raphinha nel finale dell’amichevole contro il Giappone, dopo le proteste per l’azione che ha portato al gol decisivo degli asiatici.

Brasile, Ancelotti squalificato contro Singapore: Endrick titolare

La Nazionale brasiliana tornerà in campo martedì 17 novembre contro Singapore, ma Ancelotti non potrà sedersi in panchina a causa dell’espulsione rimediata contro il Giappone.

A guidare la squadra da bordo campo sarà il viceallenatore Francesco Mauri, mentre il commissario tecnico ha già anticipato alcune novità di formazione.

SULLE SCELTE CONTRO SINGAPORE – «Apporteremo alcune modifiche alla formazione titolare, ma in attacco schiererò Estevão, Endrick e Vinícius».

Tra le novità figura quindi Endrick, pronto a prendere il posto dello squalificato Raphinha, mentre Rayan verrà provato nella posizione di centrocampista sinistro.

Brasile, i numeri di Ancelotti e il confronto con gli altri commissari tecnici

Come evidenziato dal quotidiano brasiliano Extra, il bilancio di Carlo Ancelotti sulla panchina della Seleçao comprende attualmente 21 partite, con 12 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte.

La percentuale dei punti conquistati è pari al 63,5%, superiore a quella registrata dai predecessori più recenti Dorival Júnior e Fernando Diniz, ma inferiore al rendimento complessivo di Tite, che aveva raggiunto l’80,2%.

A preoccupare è soprattutto la tenuta difensiva: nelle prime 21 gare della gestione Ancelotti, il Brasile ha realizzato 47 gol, subendone però 21.

Il quotidiano brasiliano ha sottolineato anche come l’entusiasmo iniziale nei confronti dell’allenatore italiano si sia progressivamente ridotto dopo le prestazioni altalenanti e l’eliminazione mondiale.

Brasile e Italia, crisi parallele dopo le sconfitte con Giappone e Belgio

Le difficoltà della Seleçao sono state accostate anche al momento attraversato dall’Italia di Roberto Mancini, eliminata dalla Nations League dopo la pesante sconfitta per 4-1 contro il Belgio a Bruxelles.

Durante una trasmissione di ESPN, un commentatore ha ipotizzato la possibilità di organizzare un’amichevole tra le due Nazionali, entrambe alla ricerca di risposte dopo risultati deludenti.

SULL’IPOTESI DI UN’AMICHEVOLE ITALIA-BRASILE – «Ma vuoi aumentare la crisi nei due Paesi?».

Una battuta che sintetizza il clima di preoccupazione attorno a due delle Nazionali più importanti della storia del calcio.

Per Ancelotti, intanto, la sfida contro Singapore rappresenterà un’altra occasione per valutare i progressi della squadra e raccogliere indicazioni in vista dei prossimi impegni internazionali. Il tecnico italiano continua a difendere il proprio progetto, ma sa che per riconquistare la fiducia dell’ambiente serviranno soprattutto risultati e prestazioni convincenti.