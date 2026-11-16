Italia Under 20, la Nazionale di Carmine Nunziata supera la Svizzera per 1-0 nell’Elite League grazie alla rete decisiva di Federico Coletta. Gli Azzurrini confermano il buon momento
L’Italia Under 20 prosegue il proprio percorso positivo nell’Under 20 Elite League, conquistando un’altra importante vittoria. La Nazionale guidata dal commissario tecnico Carmine Nunziata supera la Svizzera per 1-0 nella sfida disputata ad Abano Terme, confermando i progressi mostrati nelle ultime uscite. A decidere l’incontro è Federico Coletta, centrocampista classe 2007, protagonista con la rete che regala tre punti preziosi agli Azzurrini.
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Italia Under 20, Coletta decisivo contro la Svizzera
La formazione azzurra riesce a imporsi al termine di una gara combattuta, nella quale trova il guizzo necessario per sbloccare il risultato e successivamente difendere il vantaggio.
A fare la differenza è Federico Coletta, che firma il gol dell’1-0 e diventa il protagonista della giornata. Una rete importante per il giovane centrocampista, capace di contribuire concretamente al successo della Nazionale.
Italia Under 20, seconda vittoria consecutiva per Nunziata
Dopo aver superato il Portogallo, gli Azzurrini conquistano un altro risultato positivo, centrando la seconda vittoria consecutiva nella competizione.
Un successo che conferma i segnali incoraggianti della squadra di Carmine Nunziata, impegnata in un percorso di crescita e consolidamento del gruppo.
Italia Under 20, segnali positivi per il futuro degli Azzurrini
La vittoria contro la Svizzera rappresenta un’altra tappa significativa per la Nazionale giovanile italiana.
Oltre ai tre punti, il commissario tecnico può raccogliere indicazioni importanti sulla crescita dei propri giocatori, valutandone le qualità e i progressi in vista dei prossimi appuntamenti internazionali.