Calciomercato Monza, Gustavo Varela al centro delle trattative per gennaio 2027: Fabrizio Romano e Matteo Moretto svelano il prezzo fissato dai brianzoli e l’interesse di Napoli e Juventus

Il futuro di Gustavo Varela potrebbe essere lontano dal Monza già nella prossima sessione invernale di calciomercato. L’attaccante portoghese, autentica rivelazione della prima parte della stagione 2026/2027, continua ad attirare l’interesse di numerose società italiane ed europee. Le sue prestazioni con la formazione brianzola, accompagnate dalla recente convocazione nella Nazionale maggiore del Portogallo, hanno fatto crescere sensibilmente il valore del suo cartellino.

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A fare il punto sulla situazione sono stati gli esperti di mercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto, intervenuti sul canale YouTube di Romano. Tra le società interessate figurano Napoli e Juventus, ma attenzione anche alla concorrenza della Premier League, con due club inglesi che hanno già richiesto informazioni. Sullo sfondo resta inoltre il Benfica, che conserva alcuni diritti legati a un’eventuale cessione del calciatore.

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Calciomercato Monza, Varela può partire a gennaio: servono 35-40 milioni

La permanenza di Varela in Brianza non è affatto scontata. Il Monza vorrebbe trattenere il proprio centravanti fino al termine della stagione, ma davanti a un’offerta particolarmente importante potrebbe decidere di lasciarlo partire immediatamente.

SULLA POSSIBILE CESSIONE A GENNAIO – «Gustavo Varela può davvero partire già a gennaio: il Monza aprirebbe a fronte di 35/40 milioni. Il Monza di fronte ad un’offerta importante difficilmente potrà resistere. È chiaro che il Monza spera di tenere con sé Varela fino a fine stagione, ma credo che se dovessero arrivare questi famosi 35, diciamo qualcosa in più, credo sia molto difficile riuscire a a trattenerlo. Ed è quasi da escludere che una squadra che poi possa investire questi soldi qui e gli possa dare anche uno stipendio adeguato lo lasci a Monza fino alla fine della stagione. Se a gennaio dovesse arrivare l’offerta giusta, Varela se ne va, ma non restando a Monza fino fino alla fine della stagione. Varela non ha una clausola di rescissione al Monza».

Una valutazione importante, dunque, per un attaccante che si sta imponendo tra i protagonisti del campionato. Il Monza mantiene il controllo del cartellino, ma un investimento vicino ai 40 milioni di euro potrebbe cambiare gli scenari.

Calciomercato Monza, il Benfica può pareggiare le offerte per Varela

Un elemento fondamentale della possibile operazione riguarda gli accordi stipulati con il Benfica, precedente proprietario del cartellino del centravanti.

SUI DIRITTI DEL BENFICA – «Il Benfica ha questo 20% sulla plusvalenza e ha la possibilità anche di pareggiare qualsiasi tipo di offerta dovesse arrivare per lui. Quindi il Benfica qualora a gennaio dovesse arrivare un’offerta sarà informato a riguardo».

Il club portoghese conserva quindi il 20% sulla futura plusvalenza e un diritto che gli permette di pareggiare eventuali proposte accettate dal Monza. Non si tratta però di una clausola di riacquisto automatico: anche la volontà del giocatore sarà determinante.

Calciomercato Napoli, Manna ha già incontrato gli agenti di Varela

Tra le società maggiormente interessate al centravanti figura il Napoli, che avrebbe già avviato i primi contatti con il suo entourage. Il direttore sportivo Giovanni Manna conosce bene l’agenzia che gestisce gli interessi del portoghese.

SULL’INTERESSE DEL NAPOLI – «Il Napoli col direttore Manna ha avuto già un incontro con i suoi agenti. rapporto tra il Napoli e l’agenzia che cura gli interessi di Varela è un rapporto forte. Il Napoli ci ha pescato Rafa Marin, il Napoli ci ha trovato anche Alisson Santos a gennaio scorso».

Un rapporto consolidato che potrebbe agevolare i dialoghi tra le parti, anche se resta da capire se il club azzurro sarà disposto a soddisfare le richieste economiche del Monza.

Calciomercato Juventus, Varela nel mirino: attenzione a Tottenham e Brighton

Anche la Juventus sta monitorando la situazione. I bianconeri valutano diversi profili per rinforzare il reparto offensivo e quello di Varela rappresenta una delle possibilità prese in considerazione.

SU JUVENTUS E CLUB INGLESI – «Teniamo d’occhio anche la Juve e l’estero. La Juve sta cercando di capire se c’è la possibilità di arrivare ad un attaccante così. Oltre al nome di Sorlot terrei anche quello quello di Varela. Non ci sono solo la Juventus e il Napoli, ci sono squadre in Europa, in Inghilterra soprattutto. Due club che recentemente hanno chiesto informazioni sono il Tottenham e il Brighton».

La concorrenza della Premier League potrebbe complicare ulteriormente i piani delle società italiane, soprattutto per quanto riguarda l’ingaggio da proporre al calciatore.

Al momento non vengono segnalate offerte ufficiali, ma il nome di Gustavo Varela si preannuncia tra quelli più discussi in vista del calciomercato di gennaio 2027. Il Monza proverà a difendere il proprio gioiello, consapevole che davanti a una proposta da 35-40 milioni potrebbe diventare difficile trattenerlo.