Genoa Milan, Alessandro Marcandalli torna sul discusso episodio con Adrien Rabiot e sulla decisione dell’arbitro Massa. Il difensore rossoblù parla anche del paragone con Rudiger

A distanza di oltre una settimana dalle polemiche scoppiate durante Genoa-Milan, Alessandro Marcandalli torna a parlare del discusso fallo commesso ai danni di Adrien Rabiot. Il difensore rossoblù, protagonista dell’episodio che ha scatenato la rabbia dei giocatori e della panchina rossonera, ha raccontato le proprie sensazioni in una lunga intervista concessa al Corriere dello Sport, ammettendo di aver temuto seriamente l’espulsione.

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La vicenda risale alla partita dell’8 novembre, vinta dal Milan per 2-1 grazie alle reti di Alphadjo Cisse e Christian Pulisic. Al 50′, con Rabiot pronto a ripartire verso la porta avversaria, Marcandalli aveva trattenuto vistosamente il centrocampista francese poco prima della linea di metà campo. L’arbitro Davide Massa aveva deciso di ammonire il difensore del Genoa, scatenando le proteste dei rossoneri, convinti che l’intervento meritasse il cartellino rosso per aver interrotto una chiara occasione da rete.

Le contestazioni avevano portato all’ammonizione dello stesso Rabiot e a tre espulsioni nella panchina milanista, con il medico sociale Stefano Mazzoni, l’operatore sanitario Diego Mantovani e il tecnico Emanuele Ferro allontanati dal direttore di gara.

Genoa Milan, Marcandalli risponde alle polemiche di Rabiot

Nei giorni successivi alla partita, Adrien Rabiot aveva espresso tutta la propria amarezza commentando sui social un’analisi dell’ex arbitro Gianpaolo Calvarese.

LE PAROLE DI RABIOT – «Nella vita come nel calcio si possono fare errori bisogna almeno saperli ammettere. Mentire continuamente non vi farà andare avanti. Ed è il calcio italiano a subirne le conseguenze. Pensateci. Buona serata».

Interrogato proprio sul commento del centrocampista francese, Marcandalli ha preferito non alimentare ulteriori discussioni.

SULLE POLEMICHE SOCIAL DI RABIOT – «Pubblico poco sui social ma guardo tutto? Ogni tanto dai, qualche minuto al giorno. Il commento di Rabiot? Non l’ho letto, ma me lo hanno raccontato. Non pubblico io, figuriamoci se guardo i commenti dei colleghi».

Entrando nel merito dell’intervento, il difensore ha però riconosciuto di aver temuto una decisione ben più severa da parte dell’arbitro.

SUL RISCHIO DI ESPULSIONE CONTRO IL MILAN – «Sì, molta. È stato un episodio che ha avuto diverse interpretazioni e ci sono stati punti di vista differenti, ma è vero che c’era molta distanza dalla porta. Io, però, penso soltanto a quello che devo fare in campo».

Genoa, Marcandalli e il paragone con Rudiger: le parole su De Rossi

Nel corso dell’intervista, il centrale rossoblù ha parlato anche del rapporto con Daniele De Rossi, che recentemente lo ha accostato ad Antonio Rudiger, difensore del Real Madrid ed ex giocatore della Roma.

Un paragone importante per il classe 2002, che ha accolto con soddisfazione gli apprezzamenti del proprio allenatore.

SUL PARAGONE CON RUDIGER E LA FIDUCIA DI DE ROSSI – «Sicuramente il mister qualcosa ha visto. È un paragone importante e sono contento, perché significa che crede nel mio potenziale. Ha detto anche ‘Spero non si accorgano di quanto è forte’? È un messaggio che ha un valore e un significato. Adesso devo essere bravo io a tirarlo fuori, partita dopo partita, continuando a lavorare bene soprattutto durante la settimana».

Marcandalli tra Italia e Nigeria: la scelta per il futuro in Nazionale

Un altro argomento affrontato dal difensore del Genoa riguarda il proprio futuro internazionale. Nato a Bergamo, Marcandalli possiede origini nigeriane e non ha ancora deciso quale Nazionale rappresentare a livello maggiore.

SULLE ORIGINI NIGERIANE – «Le mie origini sono nigeriane, quindi ho anche un legame con quella cultura».

SUL RAPPORTO CON LA NIGERIA – «La mia famiglia mi ha trasmesso tanto di quella terra».

SUL DESIDERIO DI TORNARE IN NIGERIA – «Ci sono stato quando avevo due anni, quindi non ricordo praticamente nulla, ma mi piacerebbe tornarci».

Il centrale rossoblù ha quindi commentato la possibilità di ricevere una convocazione dall’Italia di Roberto Mancini oppure dalla Nazionale africana.

SULLA SCELTA TRA ITALIA E NIGERIA – «Intanto aspettiamo che squilli il telefono, poi vedremo».

SULLA FUTURA NAZIONALE – «Si tratta di una scelta importante, sono legato alle mie origini nigeriane, ma è una cosa sulla quale rifletterò quando arriverà il momento».

Intanto, Marcandalli è già finito nel radar dello staff azzurro. Il commissario tecnico Roberto Mancini lo aveva inserito nella lista dei preconvocati, mentre il suo collaboratore Leonardo Bonucci aveva assistito dalla tribuna alla partita contro il Frosinone del 12 settembre.

SULL’INTERESSE DELLA NAZIONALE ITALIANA – «Sì, l’ho saputo dopo».

SULLA POSSIBILE CONVOCAZIONE AZZURRA – «È sicuramente una bella soddisfazione e uno stimolo ulteriore».

Infine, una battuta sul difensore più completo del campionato italiano. Marcandalli non ha mostrato esitazioni nella propria scelta.

SUL MIGLIOR DIFENSORE DELLA SERIE A – «Bastoni è il più completo».

Dalle polemiche con il Milan agli elogi di De Rossi, fino alla possibile chiamata della Nazionale, Alessandro Marcandalli continua a essere uno dei protagonisti del Genoa. Il difensore classe 2002 vuole trasformare la fiducia ricevuta dal proprio allenatore in prestazioni sempre più convincenti, lasciando aperta la questione relativa al suo futuro internazionale.