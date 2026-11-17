Infortunio Kean, aumentano i dubbi sui tempi di recupero dell’attaccante del Como: potrebbe restare fermo più del previsto. La situazione preoccupa Fabregas

Non arrivano notizie rassicuranti sulle condizioni di Moise Kean, attaccante del Como e della Nazionale italiana, fermo da diverse settimane a causa di un problema alla tibia. Il centravanti classe 2000, che sembrava destinato a tornare a disposizione entro la fine di novembre, potrebbe dover prolungare ulteriormente il proprio periodo di assenza. Una situazione che rappresenterebbe un problema importante per Cesc Fabregas, ancora costretto a fare a meno di uno dei principali riferimenti offensivi della squadra.

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Secondo quanto riportato da La Provincia di Como, sarebbero emerse nuove complicazioni nel percorso di recupero del giocatore. Non è ancora chiaro se si tratti di un problema differente rispetto a quello iniziale oppure di tempi di guarigione più lunghi del previsto.

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Infortunio Kean, nuovi accertamenti e il possibile slittamento del rientro

Le indiscrezioni delle ultime ore parlano di ulteriori controlli medici ai quali si sarebbe sottoposto l’attaccante. Alcune voci riferiscono anche di un possibile passaggio al Pronto Soccorso, circostanza che tuttavia non risulta ufficialmente confermata.

Al momento non sono stati comunicati nuovi dettagli clinici e resta incerta la data del possibile rientro. Anche la modifica dell’immagine del profilo Instagram del calciatore, sostituita con uno sfondo nero, ha attirato l’attenzione, senza però fornire indicazioni verificabili sulle sue condizioni fisiche.

Como, il problema alla tibia di Kean e le tensioni con la Nazionale

L’ex Fiorentina convive con difficoltà alla tibia già da prima del trasferimento al Como. La situazione si è complicata durante gli impegni con la Nazionale di Roberto Mancini, alimentando alcune incomprensioni sulla gestione fisica del giocatore.

Il 29 ottobre il club aveva comunicato che Kean si era sottoposto con successo a un trattamento specialistico presso l’istituto Cugat di Barcellona, indicando un recupero stimato in circa cinque settimane.

Kean, quando torna in campo? I dubbi in vista della Juventus

L’obiettivo era riaverlo a disposizione tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre, con particolare attenzione alla sfida contro la sua ex squadra, la Juventus, in programma il 29 novembre.

Le nuove indiscrezioni rendono però incerta questa prospettiva. Il Como dovrà attendere ulteriori valutazioni mediche per stabilire i tempi effettivi di recupero, evitando di accelerare il rientro dell’attaccante.