Romelu Lukaku annuncia il ritiro dalla Nazionale belga dopo 16 anni: secondo Het Laatste Nieuws, l’attaccante del Fenerbahçe avrebbe rifiutato di entrare contro l’Italia

Si chiude un capitolo storico per il calcio belga. Romelu Lukaku ha annunciato ufficialmente il proprio ritiro dalla Nazionale, mettendo fine a un’avventura durata sedici anni. L’attaccante del Fenerbahçe, oggi 33enne, ha comunicato la decisione attraverso un messaggio pubblicato su Instagram, poche ore dopo il successo per 4-1 del Belgio contro l’Italia in Nations League.

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«Sono in pace con la mia decisione di fermarmi qui. E’ stato incredibile». Parole che segnano l’addio del miglior marcatore nella storia dei Diavoli Rossi, ma dietro questa scelta emergono alcuni retroscena riguardanti il rapporto con il commissario tecnico Mark van Bommel.

Lukaku, il retroscena contro l’Italia: avrebbe rifiutato di entrare

Secondo quanto ricostruito dal quotidiano belga Het Laatste Nieuws, Lukaku avrebbe maturato la decisione di lasciare la Nazionale già prima della partita contro gli Azzurri.

Durante l’incontro di Bruxelles, l’attaccante avrebbe addirittura rifiutato di entrare in campo, suggerendo a Van Bommel di utilizzare Hugo Cuypers al suo posto.

Al termine della sfida avrebbe comunicato la propria decisione ai compagni di squadra, mentre l’allenatore e lo staff tecnico sarebbero stati informati soltanto successivamente.

Lukaku, il rapporto con Van Bommel e le ragioni dell’addio

A pesare sulla scelta sarebbe stata soprattutto la perdita della centralità all’interno del progetto tecnico del Belgio.

Con Charles De Ketelaere preferito nel ruolo di centravanti, Lukaku avrebbe progressivamente perso il posto da titolare, ritrovandosi a essere considerato un’alternativa da utilizzare nella ripresa.

Secondo la ricostruzione della stampa belga, anche il recente lutto per la scomparsa del padre avrebbe contribuito alla volontà del giocatore di dedicare maggiore attenzione alla famiglia.

Lukaku, i numeri con il Belgio e il futuro al Fenerbahçe

L’attaccante lascia la Nazionale con un bilancio straordinario: 94 gol in 135 presenze, numeri che lo rendono il miglior realizzatore di sempre del Belgio.

Dal debutto del 3 marzo 2010 contro la Croazia, Lukaku ha partecipato a quattro Mondiali e tre Europei, contribuendo anche al terzo posto conquistato in Russia nel 2018.

Adesso il centravanti si concentrerà esclusivamente sul Fenerbahçe, dove sta vivendo un avvio di stagione complicato dopo il trasferimento dal Napoli. Finora ha collezionato un gol e tre assist in 16 presenze tra campionato turco e Champions League.

Per Lukaku termina dunque un percorso indimenticabile con la maglia del Belgio, accompagnato però da un finale segnato dalle difficoltà nel rapporto con la gestione tecnica della Nazionale.