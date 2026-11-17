Sorteggio qualificazioni Euro 2028, l’Italia di Roberto Mancini sarà in prima fascia a Belfast il 6 dicembre: ecco le nazionali da evitare, i possibili gironi e il nuovo regolamento

Archiviata la delusione per l’eliminazione dalla Nations League, l’Italia di Roberto Mancini guarda già al prossimo grande obiettivo: la qualificazione agli Europei del 2028. Gli Azzurri, reduci dal pesante 4-1 subito contro il Belgio a Bruxelles, conosceranno le proprie avversarie domenica 6 dicembre 2026, quando alle ore 18 si svolgerà a Belfast il sorteggio dei gironi.

🌐 Calcio News 24 sempre con te su Google Seguici su Google News per non perdere nemmeno una notizia di calciomercato e i risultati in tempo reale. Seguici Ora

Come evidenziato dalla Gazzetta dello Sport, la Nazionale italiana potrà contare su un vantaggio importante: sarà inserita tra le teste di serie. Questo permetterà di evitare alcune delle principali potenze europee, ma non escluderà il rischio di affrontare avversarie particolarmente insidiose.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Sorteggio Euro 2028, Italia in prima fascia: le grandi Nazionali da evitare

Nonostante il terzo posto nel proprio girone di Nations League, l’Italia ha conquistato il diritto di partecipare al sorteggio dalla prima fascia.

Gli Azzurri eviteranno quindi avversarie del calibro di Spagna, Inghilterra, Francia, Belgio, Portogallo, Germania e Olanda, oltre alle altre Nazionali inserite tra le teste di serie.

Il quadro definitivo delle fasce sarà completato dopo le ultime partite di Nations League, ma sono già emersi alcuni possibili incroci particolarmente delicati.

Sorteggio Euro 2028, Svizzera e Svezia tra i pericoli maggiori

La seconda fascia presenta diverse potenziali insidie. Tra queste spicca soprattutto la Svizzera, autentica bestia nera dell’Italia negli ultimi anni.

Gli elvetici avevano preceduto gli Azzurri nel girone di qualificazione ai Mondiali 2022, prima di eliminarli con un netto 2-0 negli ottavi di finale di Euro 2024.

Attenzione anche alla Svezia, responsabile dell’eliminazione italiana nei playoff per i Mondiali 2018, e alla Bosnia, oltre ad avversarie come Austria, Turchia e Repubblica Ceca.

Sorteggio Euro 2028, anche Slovacchia e Macedonia del Nord da temere

In terza fascia, secondo le proiezioni, figurano altre Nazionali da affrontare con attenzione.

Tra queste Slovacchia e Scozia, oltre alla Macedonia del Nord, che richiama inevitabilmente il ricordo della clamorosa eliminazione italiana dai playoff mondiali del 2022.

Tra le possibili avversarie vengono indicate anche Romania, Georgia e Israele, mentre quarta e quinta fascia presentano sulla carta ostacoli meno complicati.

Qualificazioni Euro 2028, i possibili gironi dell’Italia e il regolamento

Secondo l’analisi della Gazzetta dello Sport, uno degli scenari più difficili vedrebbe l’Italia affrontare Svizzera, Slovacchia e Bielorussia. Un raggruppamento teoricamente più favorevole comprenderebbe invece Irlanda del Nord, Romania e San Marino.

Il nuovo formato prevede 12 gironi, sei da quattro squadre e sei da cinque. Si qualificheranno direttamente le 12 vincitrici e le otto migliori seconde, mentre gli altri posti saranno assegnati attraverso un sistema di playoff collegato alla Nations League.

Due posti saranno riservati alle migliori Nazionali ospitanti non qualificate direttamente, tra Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda. A seconda dei risultati delle quattro organizzatrici, i posti disponibili attraverso gli spareggi potranno variare da due a quattro.

Per l’Italia, dunque, il sorteggio del 6 dicembre rappresenterà il primo passaggio fondamentale verso Euro 2028, con l’obiettivo di evitare nuove complicazioni nel percorso di qualificazione.