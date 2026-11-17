Nations League, la Germania travolge l’Olanda per 5-0 all’Olympiastadion di Berlino e conquista il primo posto nel gruppo A2. Klopp esulta, mentre Xavi incassa una sconfitta storica

Una serata destinata a entrare nella storia della Nations League. La Germania di Jurgen Klopp travolge l’Olanda di Xavi Hernandez con uno straordinario 5-0 all’Olympiastadion di Berlino, conquistando il primo posto nel gruppo A2 e la qualificazione ai quarti di finale. Una prestazione dominante, trascinata dalle giocate di Florian Wirtz, autore di una doppietta, e dalla straordinaria prestazione di Brajan Gruda, protagonista con un gol e due assist.

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Una disfatta difficilmente immaginabile per gli Oranje, reduci dalla vittoria per 7-0 contro la Grecia. Nel giro di pochi giorni, la Nazionale olandese passa dall’entusiasmo per una goleada a una delle sconfitte più pesanti della propria storia.

Germania Olanda 5-0, Scherhant sblocca la partita: Wirtz e Gruda fanno spettacolo

La formazione di Klopp prende progressivamente il controllo dell’incontro, mettendo in grande difficoltà la difesa olandese. Dopo alcune occasioni non concretizzate e un palo colpito, Derry Scherhant sblocca la partita al 41′ con una splendida conclusione a giro che supera Bart Verbruggen.

Nella ripresa arriva il definitivo crollo dell’Olanda. Al 60′, Florian Wirtz raddoppia con una conclusione dalla distanza. Cinque minuti dopo Nico Schlotterbeck realizza il 3-0 con un colpo di testa su calcio piazzato.

Al 71′ Wirtz completa la doppietta personale, sfruttando un assist di Gruda, che al 77′ realizza anche il quinto gol dopo un palo di Scherhant.

Germania Olanda, sconfitta storica per Xavi: non accadeva dal 1959

Il pesantissimo risultato rappresenta un primato negativo per l’Olanda, che non perdeva una partita internazionale con almeno cinque gol di scarto dal 1959, quando venne sconfitta per 7-0 dalla Germania Ovest.

Secondo i dati Opta, il 5-0 di Berlino entra tra le dieci sconfitte più larghe della storia della Nazionale olandese. Il primato negativo assoluto resta il 12-2 subito nel 1907 contro la selezione amatoriale inglese.

Nonostante il crollo, la squadra di Xavi Hernandez conquista comunque l’accesso ai quarti. Germania, Olanda e Grecia chiudono infatti tutte a 11 punti, ma la classifica avulsa premia tedeschi e olandesi, con gli ellenici eliminati.

Germania, Wirtz si scatena con Klopp: doppietta e standing ovation

Tra i protagonisti assoluti della serata spicca Florian Wirtz, trequartista del Liverpool che sembra aver ritrovato continuità e brillantezza con la Nazionale.

Il classe 2003 ha realizzato quattro reti in cinque partite sotto la guida di Klopp, confermandosi uno dei riferimenti offensivi della Germania.

Proprio l’ex allenatore del Liverpool, nel 2025, aveva difeso pubblicamente il talento tedesco dalle critiche.

«La sua qualità è straordinaria e non mi preoccupo. Wirtz è un talento del secolo. A un certo punto lo dimostrerà di nuovo ogni partita, come ha fatto al Leverkusen. Vi mangerete le parole se lo mettete in cattiva luce».

Germania Olanda, Klopp esulta dopo il 5-0: le dichiarazioni

Al termine della partita, Jurgen Klopp ha commentato con grande soddisfazione il successo ai microfoni di RBB, sottolineando soprattutto la qualità della prestazione collettiva.

SULLA VITTORIA CONTRO L’OLANDA – «Quello che abbiamo appena visto è stato straordinario. La partita è stata incredibilmente difficile, contro un avversario forte. Abbiamo dovuto adattarci e fare qualche aggiustamento, alcuni piuttosto significativi, ma li abbiamo fatti. Abbiamo tolto molte delle loro qualità. E poi abbiamo segnato alcuni gol incredibili. È stata una partita di calcio fantastica e un’esperienza meravigliosa. Essere in grado di fare questo qui a Berlino, davanti al nostro pubblico di casa, nell’ultima partita internazionale dell’anno, è stupendo».

SU SCHERHANT E GRUDA – «Abbiamo Derry Scherhant e Brajan Gruda e quei due sanno davvero giocare a calcio! La quantità di lavoro che hanno dovuto fare oggi è stata assolutamente straordinario. È questo che fa una squadra. Molti giocatori sanno giocare a calcio, ma si tratta dello sforzo, dell’impegno e della passione che ci metti dentro. È questo che conta alla fine».

SUL BILANCIO DELLA SUA ESPERIENZA IN GERMANIA – «Dal momento in cui sono arrivato qui, mi sono innamorato di questa squadra a prima vista. Sono all’inizio di questo viaggio. Sento semplicemente che abbiamo una squadra di calcio fantastica e un’idea di calcio molto buona che può funzionare estremamente bene. Se riusciamo a far brillare questi giocatori altamente dotati, allora saremo una squadra molto difficile da affrontare».

Il 5-0 contro l’Olanda rappresenta il risultato più significativo della gestione Klopp e rilancia le ambizioni della Germania in vista della fase a eliminazione diretta della Nations League, mentre per Xavi comincia un delicato lavoro di ricostruzione dopo una serata da dimenticare.