Sorriso Milan verso il Frosinone, niente lesioni per Maignan: Pavlovic ci prova, ecco quando tornano Tomori e Loftus-Cheek

Riprendono a pieno ritmo gli allenamenti a Milanello in vista della prossima giornata di Serie A. Il Milan, tornato ieri (lunedì 16 novembre) al lavoro sotto la guida di Ruben Amorim prepara la delicata sfida contro il Frosinone, in programma domenica 22 novembre, facendo i conti con importanti novità provenienti dall’infermeria.

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Sospiro di sollievo per Maignan, tentativo di recupero per Pavlovic

La notizia più confortante riguarda senza dubbio Mike Maignan, carismatico portiere francese e pilastro della retroguardia rossonera noto per i suoi riflessi felini e l’abilità nell’impostazione dal basso. Rientrato anticipatamente in Italia dopo lo stop rimediato con la nazionale francese nel match contro la Turchia, l’estremo difensore si è sottoposto ad accertamenti medici approfonditi: gli esami strumentali hanno fortunatamente escluso la presenza di lesioni nella regione pubo-adduttoria. Le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente, ma filtrano ottime probabilità di vederlo regolarmente tra i pali già contro il Frosinone.

Segnali incoraggianti arrivano anche da Strahinja Pavlovic, roccioso difensore centrale serbo apprezzato per fisicità e temperamento. Il centrale ha già svolto una parte della seduta insieme al resto del gruppo e lo staff tecnico spera di poterlo convocare per l’appuntamento di domenica.

I tempi di rientro di Tomori e Loftus-Cheek

Resta invece ancora ai box Fikayo Tomori, rapido difensore centrale inglese punto di forza della linea arretrata milanista. Il suo percorso di recupero procede comunque in maniera positiva, tanto da lasciar presagire un imminente e graduale reinserimento in squadra. Salvo sorprese, non sarà rischiato contro l’Olympiakos, con l’obiettivo concreto di rivederlo in campo nel match di campionato contro il Cagliari.

Tempi leggermente più lunghi, infine, per il suo connazionale Ruben Loftus-Cheek, potente e duttile centrocampista inglese abile negli inserimenti offensivi: il mediano verrà rivalutato tra circa due settimane per definire con precisione gli step successivi del suo iter riabilitativo.