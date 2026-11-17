Presidenza FIFA, cresce il numero degli sfidanti di Gianni Infantino in vista delle elezioni del 18 marzo 2027 a Rabat. Oltre al francese Philippe Dialloci sono l’ex Cagliari Ramon Vega e Kozo Tashima
La corsa alla presidenza della FIFA entra nel vivo. In vista del congresso elettivo del 18 marzo 2027 a Rabat, in Marocco, Gianni Infantino dovrà confrontarsi con diversi possibili sfidanti. Dopo l’annuncio della candidatura di Philippe Diallo, presidente della Federcalcio francese sostenuto dall’UEFA, restano sotto osservazione anche le iniziative di Ramon Vega e Kozo Tashima, intenzionati a proporre un cambiamento nella governance del calcio mondiale.
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Elezioni FIFA 2027, Ramon Vega sfida Infantino: l’ex Cagliari punta sulle riforme
Tra i protagonisti della corsa figura Ramon Vega, ex difensore svizzero classe 1971, con trascorsi nel Cagliari, nel Tottenham e nel Créteil. Oggi imprenditore a Londra, ha annunciato la volontà di concorrere alla presidenza della FIFA, proponendo una riorganizzazione dell’istituzione.
SUL PROGRAMMA ELETTORALE – «Mi presento per riunire la famiglia mondiale del calcio, realizzare riforme autentiche e durature, modernizzare la FIFA e ricostruire la fiducia».
L’ex calciatore ha inoltre criticato il sostegno europeo alla candidatura di Diallo.
SULLA SCELTA DELL’UEFA – «Una vergogna per il calcio europeo. L’Europa è profondamente divisa dietro le quinte, ma i suoi dirigenti continuano a fingere unità».
Resta da verificare il numero effettivo delle federazioni disposte a sostenere Vega: per partecipare alla votazione sono necessari almeno cinque appoggi ufficiali.
Presidenza FIFA, Kozo Tashima propone il modello giapponese
Un altro sfidante è Kozo Tashima, 68enne ex calciatore e presidente della Federazione giapponese dal 2016 al 2024, oltre che componente del Consiglio FIFA dal 2015.
La sua candidatura punta soprattutto su trasparenza, integrità e correttezza amministrativa, valori che il dirigente considera fondamentali per il futuro dell’organizzazione.
SUL FUTURO DELLA FIFA – «La FIFA deve tornare a essere un’organizzazione giusta ed equa».
Le sue possibilità appaiono tuttavia limitate dal sostegno espresso dalla Confederazione asiatica nei confronti di Infantino.
Elezioni FIFA, Infantino resta favorito: decisivo il sostegno delle federazioni
Nonostante l’ingresso di nuovi aspiranti presidenti, Gianni Infantino rimane il principale favorito per la riconferma.
La candidatura di Philippe Diallo, sostenuta ufficialmente dall’UEFA, introduce però un elemento importante nella competizione.
La scadenza del 18 novembre 2026 per la presentazione delle candidature permetterà di chiarire quali sfidanti abbiano raccolto i requisiti necessari. Soltanto allora sarà possibile definire con maggiore precisione il quadro della corsa alla guida del calcio mondiale.