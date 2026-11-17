Antonio Raimondo si racconta tra il grande avvio di stagione con il Frosinone, il rapporto speciale con Massimiliano Alvini e l’infortunio che gli ha impedito di rispondere alla chiamata dell’Italia

Tra le sorprese più interessanti di questo avvio di stagione c’è sicuramente Antonio Raimondo, attaccante del Frosinone che si è ritagliato un ruolo importante nella squadra allenata da Massimiliano Alvini. Il centravanti classe 2004, attualmente indisponibile a causa di un infortunio alla caviglia, ha raccontato il proprio percorso di crescita, soffermandosi sulle ambizioni personali e sul rapporto con il tecnico giallazzurro.

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio.

Intervistato da Repubblica, Raimondo ha affrontato diversi argomenti, dalla trasformazione vissuta grazie agli insegnamenti dell’allenatore fino alla delusione per aver dovuto rinunciare alla Nazionale italiana. Spazio anche alla fede, alla famiglia e al sogno di condividere un giorno l’attacco azzurro con Pio Esposito.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Raimondo e il Frosinone, il rapporto speciale con Alvini e il sogno di incontrare Papa Leone

L’attaccante ha sottolineato quanto sia stato determinante l’incontro con Massimiliano Alvini, attribuendo all’allenatore un ruolo fondamentale non soltanto nella propria maturazione calcistica, ma anche nella crescita personale.

SUL RAPPORTO CON ALVINI E LA CRESCITA PERSONALE – «Alvini con una telefonata ha cambiato il mio modo di vedere il mondo. Grazie ai suoi insegnamenti sono diventato un uomo migliore. La mia ragazza lavora come psicologa e mi aiuta a ragionare. So che Papa Leone è un grande appassionato di calcio. Mi piacerebbe conoscerlo e magari palleggiarci insieme».

Parole che raccontano il legame costruito con il tecnico del Frosinone e l’importanza attribuita da Raimondo anche agli aspetti della vita lontani dal terreno di gioco.

Raimondo, l’infortunio alla caviglia e la rinuncia alla Nazionale italiana

Uno dei passaggi più significativi dell’intervista riguarda l’infortunio che ha interrotto il suo ottimo momento di forma. Un problema fisico che gli ha impedito di vivere un’esperienza particolarmente attesa con la maglia dell’Italia.

La delusione iniziale è stata forte, ma l’attaccante ha spiegato di aver trovato nella fede e nel lavoro quotidiano le motivazioni necessarie per affrontare il periodo di stop.

SULL’INFORTUNIO E LA RINUNCIA ALLA NAZIONALE – «All’inizio ero incazzato, ma la preghiera mi ha aiutato. Era il mio sogno. Ero pronto, ma l’infortunio alla caviglia mi ha frenato. All’inizio ero incazzato, poi ho trovato la forza di continuare a lavorare, anche nei momenti di preghiera. Questa è la strada che Dio ha scelto per me: tornerò più forte».

Un messaggio di determinazione da parte del giovane centravanti, intenzionato a recuperare completamente per tornare protagonista con il Frosinone e riconquistare la possibilità di vestire la maglia azzurra.

Raimondo sogna il Mondiale con Pio Esposito: il messaggio all’attaccante azzurro

Nell’intervista a Repubblica, Raimondo ha parlato anche di Pio Esposito, protagonista con l’Italia di Roberto Mancini durante gli ultimi impegni di Nations League.

Nonostante le reti dell’attaccante, gli Azzurri sono stati eliminati dopo la pesante sconfitta contro il Belgio. Raimondo ha comunque espresso soddisfazione per il rendimento del collega, con il quale condivide un rapporto di conoscenza e stima.

SU PIO ESPOSITO E IL SOGNO MONDIALE – «Ci conosciamo bene, sono felice per i suoi gol. Sarebbe fantastico guidare insieme l’attacco della Nazionale al prossimo Mondiale».

L’obiettivo di Antonio Raimondo è dunque chiaro: lasciarsi alle spalle l’infortunio, continuare a crescere con il Frosinone di Alvini e conquistarsi nuove opportunità in Nazionale. Il sogno è quello di arrivare un giorno a un grande appuntamento internazionale da protagonista, magari formando una coppia offensiva proprio con Pio Esposito.