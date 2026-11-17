Calciomercato Napoli, il PSV ci prova per Kevin De Bruyne: ecco la mossa di De Laurentiis e gli scenari d’addio

Dopo settimane di indiscrezioni, tensioni e segnali di rottura con l’ambiente partenopeo, il futuro di Kevin De Bruyne sembra ormai segnato lontano da Napoli. La sessione invernale di calciomercato potrebbe sancire l’addio anticipato del fantasista.

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L’offerta del PSV Eindhoven e il nodo delle cifre

Secondo quanto riportato dal quotidiano olandese De Telegraaf, il PSV Eindhoven ha rotto gli indugi presentando la prima offerta ufficiale al presidente Aurelio De Laurentiis per acquistare il giocatore a titolo definitivo. L’affondo del club olandese nasce soprattutto dal forte desiderio della famiglia del trequartista di riavvicinarsi a casa.

Tuttavia, la proposta economica recapitata negli uffici di Castel Volturno è stata giudicata a dir poco irrisoria: sul tavolo ci sarebbero appena 2 milioni di euro, una cifra che somiglia quasi a un indennizzo simbolico per liberare il calciatore a soli sei mesi dalla naturale scadenza del contratto.

La strategia del Napoli tra ingaggi pesanti e la stima di Allegri

Il tema economico in casa Napoli resta centrale. De Bruyne percepisce uno degli stipendi più alti dell’intera rosa, pari a 5,5 milioni di euro netti annui più bonus, a cui si aggiunge il cospicuo premio alla firma da 10 milioni già incassato. Nel contratto è presente anche un’opzione di rinnovo automatico per un’altra stagione, ma al momento la dirigenza non ha alcuna intenzione di attivarla, decisa a tagliare i costi fissi legati ai giocatori più esperti.

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Nonostante la volontà di sfoltire il monte ingaggi, cedere il belga non rappresentava una priorità tecnica: per Massimiliano Allegri , l’ex Manchester City resta un punto fermo, considerando piuttosto Frank Anguissa, dinamico centrocampista camerunese, come il vero elemento sacrificabile della mediana.

A 2 milioni di euro l’affare non decolla, ma il muro non è insormontabile: davanti a un rilancio più convincente, il divorzio anticipato potrà finalmente concretizzarsi.