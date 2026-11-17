Juventus, alla scoperta di Antonio Stefano Merola: dal dramma alla chiamata di Spalletti, la scalata del gioiello Next Gen

Dalle notti europee con i grandi ai primi lampi tra i professionisti: Antonio Stefano Merola. Nato a Torino da famiglia originaria di Roccadaspide e legato alla Vecchia Signora da ben quattordici anni, il diciannovenne incarna il perfetto prototipo del talento cresciuto interamente nel vivaio torinese e pronto al grande salto.

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La rinascita dopo il buio e l’esplosione in Serie C

Il cammino di Merola non è stato affatto in discesa. Nel febbraio 2024, ai tempi dell’Under 17, il ragazzo ha affrontato contemporaneamente la dolorosa scomparsa del padre e la rottura del legamento crociato. Dopo 295 giorni di stop, il rientro nel dicembre 2024 ha segnato una maturazione straordinaria: passato prima per l’Under 20 guidata da Francesco Magnanelli e poi per quella di Simone Padoin ha chiuso l’ultima stagione con 6 gol e 7 assist, guadagnandosi il rinnovo fino al 2028.

Oggi in Serie C agli ordini di Massimo Brambilla Merola sta affinando i movimenti senza palla. Dopo aver sbloccato il tabellino contro la Pro Vercelli il 2 novembre con un bolide da fuori area, si è ripetuto il 15 novembre nel 3-0 al Treviso saltando anche il portiere in dribbling.

Lo sguardo di Spalletti e il modello Yildiz

Le sue giocate, già decisive anche in Nazionale Under 19 sotto la guida del commissario tecnico Alberto Bollini, non sono sfuggite a Luciano Spalletti che lo ha convocato in Europa League contro Rennes e AZ Alkmaar. Cresciuto ammirando Kenan Yildiz, estroso fantasista turco e numero dieci juventino a cui si ispira per interpretazione del ruolo, Merola sogna ora l’esordio ufficiale davanti al pubblico dell’Allianz Stadium.

Possibile futuro al Monza

Il Monza è uno dei tanti club che hanno messo gli occhi sul gioiello della Juventus Next Gen che ha brillato anche contro il Treviso nel corso dell’ultima giornata. Può diventare una pedina di scambio preziosissima per Varela ma i bianconeri possono anche decidere di puntare su uno dei talenti più preziosi del settore giovanile dgli ultimi anni.