Napoli, Allegri gestisce De Bruyne dopo le fatiche in Nazionale: rientro fissato a Castel Volturno, ecco il piano per il Torino

Archiviati gli impegni con le rispettive nazionali, in casa Napoli inizia ufficialmente il conto alla rovescia verso il ritorno in campo in Serie A. Tra i protagonisti più attesi a Castel Volturno c’è senza dubbio Kevin De Bruyne reduce dalle fatiche internazionali.

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Il rientro a Castel Volturno dopo l’impresa in Nations League

Proprio per permettere al giocatore di smaltire lo sforzo accumulato negli ultimi giorni, Massimiliano Allegri ha deciso di concedere due giorni di riposo supplementare al suo centrocampista. Il belga rientrerà infatti alla base domani, aggregandosi nuovamente al gruppo azzurro dopo aver trascinato il suo Belgio fino alla qualificazione ai quarti di finale di Nations League.

Una scelta ponderata dallo staff tecnico partenopeo per consentire a uno degli elementi di maggior esperienza e qualità della rosa di ricaricare le batterie sia sul piano fisico che mentale, evitando sovraccarichi muscolari in un momento cruciale della stagione.

Le scelte contro il Torino e lo sguardo rivolto all’Etihad

Nonostante il rientro posticipato rispetto ad altri compagni di squadra, la presenza di De Bruyne nella lista dei convocati per la prossima giornata di campionato contro il Torino non è assolutamente in discussione. Il fantasista sarà regolarmente a disposizione del tecnico toscano per la sfida contro i granata.

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Tuttavia, considerando l’intensità del calendario e il peso specifico dei prossimi appuntamenti, Allegri potrebbe optare presumibilmente per una gestione oculata del minutaggio del belga. All’orizzonte, infatti, si profila una notte da ex carica di fascino e significati: martedì 24 novembre il Napoli sarà di scena all’Etihad Stadium per affrontare il Manchester City in un big match europeo dal coefficiente di difficoltà altissimo, dove la freschezza atletica di De Bruyne potrà rivelarsi decisiva.