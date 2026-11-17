Torino, il direttore sportivo Gianluca Petrachi fa il punto: «Mercato? aluteremo se ci sarà la possibilità di mandare a giocare qualcuno che ha trovato poco spazio». Le parole

A pochi giorni dal prossimo impegno di campionato contro il Napoli, in programma sabato 21 novembre, il direttore sportivo del Torino Gianluca Petrachi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per fare il punto della situazione in casa Toro.

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PAROLE – «La partita dobbiamo prepararla bene, perché ci aspetta una bella battaglia agonistica. Troveremo un ambiente caldo anche se giochiamo di sera. Servirà proporre il nostro calcio, le nostre idee, con la voglia di fare la partita. Coraggio? Siamo un po’ altalenanti, a volte diamo la sensazione di aver svoltato ma poi facciamo piccoli passi indietro. Il mio augurio è quello di trovare una squadra che abbia una propria identità nel continuare a crescere. Nelle ultime settimane abbiamo fatto qualche passo indietro nel coraggio, spero di rivederlo nella partita di Napoli»

MERCATO – «Mancano ancora diverse partite, c’è qualche giocatore che ha fatto poco minutaggio, valuteremo se ci sarà la possibilità di mandare a giocare qualcuno che ha trovato poco spazio. Valuteremo anche eventuali correttivi, inserendo magari qualcuno al posto di altri che con un certo tipo di modulo fa più fatica. Ma il calcio ci insegna che da una settimana all’altra possono cambiare le cose, mi aspetto qualcosa da chi sta giocando meno»

LEADER – «Credo che ci siano, mi viene in mente Mandragora, che ci è mancato sia tecnicamente che per il suo temperamento, perché è un leader in mezzo al campo. Penso anche a Ismajli, a Vlasic che è un leader introverso ma che riesce a trasmettere qualcosa ai ragazzi. Ci ha abituato a fare sempre la differenza. Nella scorsa stagione ci ha trascinato in quello che è stato un campionato in crescendo. Loro devono aiutare un intero gruppo a migliorare e a provare a fare qualcosina di più, perché lo vogliamo tutti e stiamo lavorando per quello».