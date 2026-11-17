Calafiori si racconta e svela un aneddoto curioso: «Non ho mai nascosto che mi piacerebbe tornare a Roma. È un’esperienza che ho lasciato a metà». Le sue parole

Un riconoscimento speciale per celebrare il legame indissolubile con le proprie radici: il primo cittadino della Capitale Roberto Gualtieri ha ricevuto Riccardo Calafiori consegnandogli una targa ufficiale per aver portato alto il nome di Roma nel mondo. Le parole:

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PAROLE – «Desidero ringraziare il sindaco per questo riconoscimento. Devo dire che, entrando qui, ho provato una certa emozione: era da un po’ che non sentivo il cuore battere così»

ARSENAL – «Ho sempre cercato di rappresentare la mia romanità e la mia città anche all’estero, portando con me le mie origini e il legame con Roma. Naturalmente, quando si è lontani, un po’ casa manca, e quando si torna si sta sempre bene. Mi sono detto: ‘Accade una volta sola, perché non provarci?’. Direi che finora è andata discretamente bene»

RITORNO ALLA ROMA – «Poi, guardando a un futuro abbastanza lontano, non ho mai nascosto che mi piacerebbe tornare a Roma. È un’esperienza che, in un certo senso, ho lasciato a metà: ho fatto tutto il percorso nelle giovanili, sono arrivato fino all’esordio, ma purtroppo non ci siamo lasciati benissimo. Credo che quell’esperienza sia stata comunque importante per la mia carriera, ma sicuramente tornare un giorno e ritrovare quei colori sarebbe qualcosa che mi farebbe molto piacere»

NUOVO STADIO – «È incredibile e non vedo l’ora di vedere il progetto finito. Gasperini?Sappiamo che tipo di allenatore è e quanto può valorizzare i giocatori, che è quello che sta facendo. Spero possa fare cose veramente importanti anche a fine stagione»

ITALIA – «Mi sento un leader, ma, come ho già detto molte volte in passato, non sono un ragazzo che parla troppo. Credo che ci sia bisogno di aiutare i compagni attraverso il linguaggio, ma soprattutto con le azioni in campo. Ko contro il Belgio? Non avevamo paura di affrontare l’avversario e questo è un aspetto che mi è piaciuto molto. Dobbiamo ripartire proprio da questi concetti, c’è tanta strada da fare»

MANCINI – «Anche lui, d’altronde, non è una persona che parla troppo, ma è riuscito a comunicare cose importanti. Devo dire che mi sento davvero molto bene con lui».