JJ Gabriel lascia il Manchester United e si trasferisce al Real Madrid. Ecco la lettera d’addio del giovane talento inglese

Si chiude ufficialmente l’avventura di JJ Gabriel con la maglia del Manchester United. Il giovane talento inglese, considerato uno dei prospetti più brillanti del settore giovanile dei Red Devils, ha affidato ai social un lungo messaggio rivolto ai sostenitori per confermare la propria uscita dal club. Già lo scorso settembre il sedicenne aveva manifestato apertamente il desiderio di rescindere il contratto a Carrington e, dopo settimane di tentativi da parte della dirigenza britannica per trattenerlo, è arrivata la separazione definitiva.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

La lettera d’addio di JJ Gabriel ai tifosi dei Red Devils

Per salutare l’ambiente in cui è cresciuto calcisticamente, il giovane fenomeno ha pubblicato una dichiarazione carica di emozione, ripercorrendo le tappe principali dei suoi anni a Manchester: “Caro Manchester United, Sono arrivato nel 2020 come un ragazzino di 10 anni con grandi sogni. Qui sono cresciuto come giocatore e come persona. Dal segnare a Old Trafford al ricevere il Jimmy Murphy Award. Mi hai dato momenti che custodirò sempre. A ogni allenatore, a ogni membro dello staff, ai miei compagni di squadra e a tutti quelli che mi hanno supportato. Grazie per aver creduto in me e per avermi aiutato a crescere. Mentre inizio il mio prossimo capitolo, il Manchester United sarà sempre parte della mia storia. Grazie per tutto. JJ.”

Calciomercato, nel futuro c’è il Real Madrid: i dettagli dell’operazione

Archiviata l’esperienza in Inghilterra, il prossimo capitolo della carriera di JJ Gabriel sembra ormai tracciato e parla spagnolo. Il sedicenne è infatti pronto a unirsi a breve al Real Madrid, determinati ad assicurarsi uno dei giovani più promettenti dell’intero panorama calcistico europeo.

Nonostante il giovane fenomeno non abbia ancora giocato nemmeno un minuto di calcio tra i più grandi, il Manchester United non resterà comunque a mani vuote: nelle casse del club inglese dovrebbe infatti entrare un indennizzo pari a 350.000 sterline come compenso per la formazione del calciatore. C’è tuttavia un limite regolamentare legato al suo imminente approdo nella capitale spagnola: il talento britannico non sarà eleggibile per scendere in campo con il Real Madrid nella UEFA Youth League, avendo già disputato la competizione giovanile europea proprio con i Red Devils.