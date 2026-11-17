Endrick, attaccante del Real Madrid, ha gelato la Roma circa un suo possibile addio alle Merengues. Ecco cosa ha detto

Endrick chiude immediatamente la porta alle voci di calciomercato e ribadisce con forza la propria volontà di restare al Real Madrid. Dal ritiro della Nazionale brasiliana, protagonista nella netta vittoria per 7-0 maturata nell’amichevole contro Singapore, il giovane attaccante ha sfruttato il post-partita per fare chiarezza sul suo futuro e sul delicato inizio di stagione vissuto finora in Spagna.

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Nonostante uno spazio ridotto nelle rotazioni offensive dei blancos durante questi primi mesi, il talento verdeoro — tornato al gol proprio con la maglia della Seleção — non ha alcuna intenzione di lasciare la capitale spagnola, nemmeno con la formula del prestito. Le sue parole, pronunciate al termine del match, suonano come una vera e propria dichiarazione d’amore nei confronti del club madrileno: “Spero di passare tutta la mia vita al Real Madrid“. Un messaggio diretto, pensato per spazzare via sul nascere qualsiasi indiscrezione su un possibile addio nella prossima finestra di trasferimenti, su tutte quella riguardante la Roma.

Il minutaggio con Mourinho e la concorrenza di Mbappé

Al centro del dibattito attorno al classe 2006 c’è soprattutto il poco impiego accumulato fin qui. Un tema che Endrick affronta con grande maturità, evitando polemiche e rimettendosi completamente alle scelte della guida tecnica. Interpellato sulla possibilità di trovare maggiore continuità in campo, il centravanti ha risposto senza giri di parole: “Giocare di più? Il mio minutaggio lo decide Mourinho”.

Farsi largo nell’attacco delle Merengues, del resto, rappresenta una delle sfide più complesse del panorama calcistico internazionale. A chiudere gli spazi c’è infatti la presenza ingombrante di un fuoriclasse assoluto come Kylian Mbappé, oltre a un reparto offensivo ricco di alternative di altissimo livello. Eppure, la concorrenza stellare non sembra scalfire la determinazione del brasiliano, deciso a giocarsi le proprie carte allenamento dopo allenamento per scalare le gerarchie di José Mourinho.

Nessun dubbio sul futuro: la priorità resta il Real Madrid

La rete siglata contro Singapore conferma comunque lo stato di forma e la fame agonistica di un giocatore pronto a farsi trovare preparato non appena verrà chiamato in causa. L’ambizione di Endrick non conosce esitazioni e guarda esclusivamente a Madrid, considerata il punto d’arrivo definitivo della propria carriera: “Io sono al Real Madrid, è il miglior club al mondo“. Con questa presa di posizione netta, il brasiliano archivia dunque ogni scenario di mercato e si concentra sul prosieguo della stagione in maglia bianca.