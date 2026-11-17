Infortunati Roma: le condizioni di Dybala e Mancini verso il Parma. Le ultimissime da Trigoria

Arrivano finalmente notizie incoraggianti dall’infermeria per la Roma e per il tecnico Gian Piero Gasperini. Dopo oltre un mese di stop forzato, i giallorossi si preparano infatti a riabbracciare Paulo Dybala, pronto a riprendersi un ruolo centrale nello scacchiere capitolino. L’attaccante argentino era rimasto ai box dalla metà di ottobre a causa di un fastidioso problema muscolare al polpaccio, un infortunio che lo aveva costretto a saltare appuntamenti cruciali della stagione, tra cui il big match di campionato contro il Napoli e la prestigiosa sfida casalinga di Champions League contro il Manchester United.

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Dybala verso una maglia da titolare al Tardini: il ballottaggio con Soulé

Il percorso di recupero della Joya sembra ormai giunto al traguardo. Secondo quanto riportato dal giornalista Paolo Assogna di Sky Sport, l’ex attaccante della Juventus ha svolto l’intera seduta di allenamento con grande intensità insieme al resto del gruppo, dimostrando di aver smaltito completamente il guaio fisico. Salvo imprevisti dell’ultima ora, Dybala è dunque pronto a scendere in campo dal primo minuto sabato allo stadio Tardini, nella trasferta di Serie A contro il Parma.

Il rientro del numero 21 apre però interessanti riflessioni tattiche per Gasperini e il suo staff tecnico. In questa fase della stagione, infatti, Matías Soulé ha garantito un rendimento estremamente positivo proprio in quella zona del campo, mettendo in difficoltà l’allenatore nelle scelte di formazione. Toccherà dunque al tecnico valutare se lanciare subito Dybala titolare o gestire il suo minutaggio accanto all’altro talento argentino.

Difesa e porta: Mancini è recuperato, cauto ottimismo per Svilar

Le buone notizie per l’ambiente giallorosso non si fermano al reparto offensivo. Anche Gianluca Mancini ha completato il proprio iter riabilitativo ed è tornato a lavorare regolarmente con i compagni, candidandosi pienamente per una maglia al centro della difesa.

Resta invece da monitorare con attenzione la situazione legata a Mile Svilar. Il portiere belga, 27 anni, è reduce da una frattura da stress al quinto dito del piede e avverte ancora un comprensibile timore nel momento in cui deve calciare il pallone con forza. Nonostante questa comprensibile cautela, a Trigoria filtra comunque un cauto ottimismo sul suo pieno recupero: l’estremo difensore potrebbe dunque stringere i denti e tornare regolarmente a difendere i pali della Roma già nella sfida di sabato a Parma.