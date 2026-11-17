Nations League, Portogallo e Norvegia hanno staccato il pass per i quarti di finale: ecco come sono andate le partite

Portogallo e Norvegia staccano gli ultimi due pass disponibili per i quarti di finale di Nations League, chiudendo rispettivamente al primo e al secondo posto il Gruppo D. L’ultima giornata della fase a gironi ha regalato emozioni forti e ribaltoni spettacolari: sia i lusitani che gli scandinavi hanno infatti conquistato la qualificazione al termine di due successi in rimonta, completando così il quadro delle otto migliori nazionali della competizione.

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Notte folle al Parken: Haaland e Ødegaard trascinano la Norvegia

Quella vissuta dalla Norvegia di Ståle Solbakken è stata una serata semplicemente indimenticabile. Impegnata in trasferta al Parken di Copenaghen contro la Danimarca, la selezione scandinava sembrava destinata all’eliminazione dopo un avvio choc, ritrovandosi sotto di 2-0 dopo appena 14 minuti di gioco.

Proprio nel momento più difficile, però, ci ha pensato il solito Erling Haaland a suonare la carica, trovando la rete che ha riaperto l’incontro e restituito fiducia ai compagni. La spinta norvegese ha poi prodotto il pareggio a sette minuti dal novantesimo grazie al sigillo di Martin Ødegaard, ma il vero colpo di scena si è materializzato in pieno recupero: a tempo scaduto, ancora Haaland si è presentato sul dischetto trasformando con freddezza il calcio di rigore decisivo, firmando la propria doppietta personale e completando una rimonta clamorosa che vale l’accesso ai quarti.

Il Portogallo passa in rimonta in Galles nel segno di Carlos Forbs

Non sono mancate le emozioni nemmeno nell’altra sfida del girone, dove il Portogallo ha blindato il primo posto superando in rimonta il Galles. Dopo il momentaneo 2-1 firmato dai padroni di casa, i lusitani hanno reagito con carattere ribaltando il punteggio. A decidere l’incontro è stato il guizzo del nuovo numero 7 Carlos Forbs, autore della rete determinante per consegnare ai portoghesi il primato nel Gruppo D e lo status di testa di serie.

Sorteggio quarti di finale Nations League: data e fasce delle qualificate

Con i verdetti del Gruppo D si definisce ufficialmente la griglia delle otto squadre qualificate alla fase a eliminazione diretta. I sorteggi per gli accoppiamenti dei quarti di finale si svolgeranno venerdì alle ore 12:00, con le nazionali suddivise nelle seguenti due urne:

POT 1: Francia , Germania , Portogallo , Inghilterra ;

, , , ; POT 2: Spagna, Belgio, Olanda, Norvegia.