Mercato Napoli, David Neres potrebbe lasciare gli azzurri già a gennaio: ecco quale sarà il futuro dell’attaccante brasiliano

Il futuro di David Neres con la maglia del Napoli appare sempre più incerto. Con l’avvicinarsi della prossima finestra invernale di calciomercato, infatti, si intensificano le indiscrezioni riguardo a una possibile partenza anticipata dell’esterno offensivo brasiliano. Negli ultimi giorni continuano a emergere conferme su un eventuale divorzio tra il club partenopeo e l’ex giocatore del Benfica, il cui percorso all’ombra del Vesuvio potrebbe interrompersi prima del previsto. La società azzurra sta riflettendo con attenzione sul da farsi, valutando ogni scenario utile a rendere la rosa più equilibrata e sostenibile in vista della seconda parte della stagione.

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I motivi della possibile cessione: ingaggio pesante e guai fisici

Al centro delle valutazioni della dirigenza napoletana, guidata dal direttore sportivo Giovanni Manna, c’è l’idea concreta di sacrificare Neres già nel mese di gennaio. L’obiettivo principale del club sarebbe duplice: da un lato sfoltire un reparto offensivo attualmente molto affollato, dall’altro liberare risorse economiche preziose da reinvestire sul mercato per finanziare nuovi innesti.

A spingere il Napoli verso questa riflessione non è soltanto la folta concorrenza presente sulle corsie esterne, che riduce gli spazi a disposizione, ma soprattutto il peso specifico dell’operazione sul bilancio. L’attaccante brasiliano percepisce infatti un ingaggio da circa 4 milioni di euro netti a stagione, una cifra decisamente importante che la dirigenza ritiene eccessiva se rapportata all’effettivo contributo offerto finora in campo. Il rendimento di Neres è stato infatti pesantemente frenato da continui guai muscolari e da ripetuti stop fisici, elementi che ne hanno impedito la necessaria continuità.

Sirene dal Brasile: avviati i primi contatti con l’entourage

In questo contesto di grande incertezza, la pista più concreta e calda per il futuro dell’esterno porta direttamente a un ritorno in patria. Secondo quanto riportato da Tuttosport e Corriere dello Sport, il mercato sudamericano starebbe osservando con attenzione l’evolversi della situazione a Napoli.

Nel dettaglio, sarebbero almeno due società brasiliane ad aver già mosso i primi passi, avviando dei contatti esplorativi con l’entourage del calciatore. L’intento dei club interessati è quello di sondare la reale fattibilità di un trasferimento già nel prossimo mese di gennaio, trasformando una suggestione di mercato in una trattativa concreta.