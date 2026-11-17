Infortunio Lookman, l’Atletico Madrid perde il suo attaccante. Le condizioni e i tempi di recupero dopo lo stop in Nazionale

Arrivano notizie decisamente preoccupanti dall’infermeria per l’Atletico Madrid al rientro dagli impegni delle nazionali. Ademola Lookman ha infatti rimediato una seria distorsione al ginocchio durante la sfida valida per l’African Nations Cup disputata con la sua Nigeria contro la Tanzania. L’attaccante aveva accusato il problema fisico nel corso della gara di venerdì 13 novembre, vedendosi costretto ad abbandonare il terreno di gioco poco prima dell’intervallo, ma soltanto gli accertamenti svolti in Spagna hanno chiarito la reale gravità dell’accaduto.

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Il comunicato ufficiale dell’Atletico Madrid e la nuova diagnosi

A fare piena luce sulle condizioni fisiche del giocatore è stata direttamente la società madrilena, che attraverso una nota ha ricostruito l’accaduto dopo aver sottoposto l’attaccante agli esami strumentali di rito. Rispetto alle prime rassicurazioni arrivate dall’Africa, il quadro clinico è apparso subito più complesso. Questo il comunicato ufficiale diffuso dai Colchoneros: “Ademola Lookman ha subito una distorsione grave al ginocchio, avvenuta durante la partita della Nigeria contro la Tanzania venerdì 13 novembre. Sebbene la squadra medica della nazionale nigeriana abbia inizialmente segnalato che l’attaccante aveva subito una lieve distorsione, lo staff medico del nostro club ha visitato il giocatore al suo ritorno a Madrid, ha effettuato ulteriori esami e ha confermato l’esatta portata del suo infortunio. Lookman seguirà sedute di fisioterapia e riabilitazione in palestra, e l’evoluzione del suo infortunio determinerà quando tornerà in servizio”.

Tempi di recupero e percorso riabilitativo per l’attaccante

La netta discrepanza tra la prima valutazione effettuata dallo staff sanitario della Nigeria — che aveva ipotizzato soltanto un problema di lieve entità — e gli esami approfonditi eseguiti al rientro a Madrid rappresenta una brusca frenata per i piani tecnici dell’Atletico Madrid. Sebbene il club non abbia indicato una data certa per il ritorno in campo, legando il via libera alle risposte quotidiane dell’articolazione, i tempi di recupero sono attualmente stimati in circa un mese.

Per Lookman si apre ora una fase delicata fatta di fisioterapia mirata e lavoro personalizzato di riabilitazione in palestra, indispensabili per smaltire il trauma e recuperare la piena stabilità articolare. Lo staff medico spagnolo monitorerà con attenzione l’evoluzione clinica del calciatore giorno dopo giorno, con l’obiettivo di evitare qualsiasi ricaduta e restituirlo al gruppo nelle migliori condizioni possibili.